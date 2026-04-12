MPSC Success Story: कासारवाडीच्या मयुरी सस्तेची मंत्रालयात झेप; महसूल सहाय्यक पदी निवड, शेतकऱ्याच्या मुलीची पहिल्याच प्रयत्नात यशाला गवसणी

दहिवडी : जिद्द, चिकाटी आणि कष्टाच्या जोरावर ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही यशाचे शिखर गाठू शकतात, हे माण तालुक्यातील कासारवाडी येथील मयुरी रेखा राजाराम सस्ते हिने सिद्ध केले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या 'गट क' परीक्षेत मयुरीची पहिल्याच प्रयत्नात मंत्रालयात 'महसूल सहाय्यक' पदी निवड झाली आहे..मयुरीचे प्राथमिक शिक्षण मलवडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले. त्यानंतर माध्यमिक शिक्षण त्रिंबकराव काळे विद्यालय, मलवडी येथे पूर्ण केले. दहिवडी कॉलेज, दहिवडी येथून उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिने कराड येथील जयवंतराव भोसले कृष्णा कृषी महाविद्यालय, रेठरे बुद्रुक येथून कृषी पदवी संपादन केली..शेतकरी आई-वडीलांची लेक असलेल्या मयुरीने स्पर्धा परीक्षेचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवले होते. २०२२ पासून ती कृषी अधिकारी आणि पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी अभ्यास करत होती. रयत शिक्षण संस्थेच्या अभ्यासिकेत हाच अभ्यास सुरू असताना तिने 'गट-क'ची परीक्षा दिली आणि विशेष म्हणजे पहिल्याच प्रयत्नात तिने हे यश संपादन केले. दहिवडीचे माजी नगरसेवक अजित पवार यांची मयुरी ही भाची आहे..मयुरीच्या या यशाबद्दल तिचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत असून, आगामी काळात प्रशासकीय सेवेत उत्तम कामगिरी करण्याचा मानस तिने व्यक्त केला आहे.