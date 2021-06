पुणे, सातारा, रत्नागिरीसह 'या' भागात जोरदार पाऊस; 'हवामान'चा अंदाज

सातारा : राज्यात माॅन्सून (rain monsoon) पावसाचे (Heavy Rain) जोरदार आगमन झाले असून राज्यातील काही भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत आहे. मात्र, मागील तीन-चार दिवसांपासून उसंत घेतलेला पाऊस येत्या तीन तासात पुणे, सातारा, रत्नागिरी, दापोलीसह धरणक्षेत्रात (Dam area) पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने (Meteorological Department) वर्तवली आहे. राज्यात काही ठिकाणी अंशतः ढगाळ वातावरण राहणार असून पुढील काही तासांत पावसाचा जोर वाढणार असल्याचेही हवामानने स्पष्ट केले आहे. (Meteorological Department Has Forecast Heavy Rain In Pune Satara Ratnagiri And Dapoli In The Next Three Hours)

राज्यात पडत असलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना (farmer) थोडा दिलासा मिळाला असून काही भागात शेतकऱ्यांनी पावसाच्या जोरावर पेरणी उरकून घेतली आहे. मात्र, मराठवाडा, विदर्भात अद्याप पावसाचा जोर कमीच असल्याचे दिसत असून तेथील पेरणी लांबली आहे. सध्या पावसाने चांगलीच उसंत दिली आहे, तर काही ठिकाणी तुरळक, हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडला आहे. त्यामुळे नद्यांतील पाणी पातळी कमी होऊ लागली आहे. तर वाढलेल्या पाणीपातळीमुळे अनेक ठिकाणी नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे.

15.50 Hrs 23 Jun, Possibility of Thunderstorms over ghat areas as can been seen from the latest satellite and radar image.

Modak sagar (water catchment area), Matheran Bhira parts of Pune and Satara, Rarnagiri Dapoli and interior in next 2, 3 hrs.

pl watch for IMD Updates pic.twitter.com/nl1EePk7FM — K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 23, 2021

आज राज्यातील पुणे, सातारा, रत्नागिरी, दापोलीसह धरणक्षेत्रात पावसाची जोरदार अतिवृष्टी होणार असून पिकांचे काही प्रमाणात नुकसान होणार असल्याचा अंदाज हवामानने व्यक्त केला असून शेतकऱ्यांनाही इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील तीन तासात जोरदार पावसाची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्यातील तापमानात परत एकदा वाढ होताना दिसत असून आयएमडीने (IMD) पूर्वानुमान दिल्याप्रमाणे राज्यात येत्या आठवड्यात पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे, तेव्हा शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई न करण्याचे आवाहन आयएमडी व कृषी विभागाकडून (Department of Agriculture) करण्यात आले आहे.

