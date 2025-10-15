सातारा

Mhaswad Crime: 'वृद्ध पित्यास मारहाणप्रकरणी म्हसवडला दोन मुलांवर गुन्हा'; पित्याचा सांभाळ करण्यास दुर्लक्ष, हातापायाने मारहाण

Elder Abuse Case in Mhaswad: सात ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता फिर्यादी वृद्ध जगू काळेल (वय ७८) हे आपल्या घराच्या अंगणात बसले असताना मुलगा भिकू काळेल याने बाजरी वाळवण्यासाठी प्लॅस्टिकचा कागद आणण्यासाठी त्यांना पैसे मागितले.
Mhaswad police register a case against two sons for assaulting and neglecting their elderly father; investigation underway.

Mhaswad police register a case against two sons for assaulting and neglecting their elderly father; investigation underway.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

म्हसवड : वयोवृद्ध पित्याचा सांभाळ करण्यास दुर्लक्ष करून त्यांना त्यांच्याच मुलांनी हातापायाने जबर मारहाण केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ नागरिक व पालक संरक्षण कायद्यांतर्ग दोघांवर म्हसवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याची फिर्याद वृद्ध जगू काळेल यांनी दिली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
crime
district
father and son
Mhaswad Police
domestic flights

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com