म्हसवड : लाखो भाविकांचे कुलदैवत व श्रद्धास्थान असलेल्या येथील श्री सिद्धनाथ देवी जोगेश्वरी देवस्थानचा पारंपरिक शाही विवाह सोहळा कार्तिक शुद्ध द्वादशीस (तुळशी बारस) उद्या (शनिवारी) मध्यरात्री बारा वाजता पारंपरिक पद्धतीने होणार आहे. या पारंपरिक सोहळ्याच्या तयारीची लगीनघाई मंदिराचे पुजारी व मानकऱ्यांमध्ये सुरू झाली (Shri Siddhanath Devi Jogeshwari royal wedding) आहे..‘श्रीं’च्या विवाह सोहळ्यास प्रत्येक वर्षी सुमारे ५० हजारांहून अधिक संख्येने भाविकांची उपस्थिती राहते. यामुळे भाविकांच्या सुविधेसाठी मंदिराची दर्शनबारी यासह मंदिर व परिसरात स्वच्छताची कामे युद्ध पातळीवर सुरू आहेत. यानिमित्त मंदिर शिखर व आवारातही आकर्षक विद्युतरोषणाई करण्यात आली आहे. दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर ‘श्रीं’ची घटस्थापना, हळदी लावणे व विवाहानिमित्त भाऊबीजेस फटाक्याच्या आतषबाजीत ‘दिवाळी मैदान’ (श्री म्हातारबाबा मंदिरास सालकरी व मानकरी यांच्या भेटीचा कार्यक्रम) हजारो भाविक व महिलांच्या उपस्थितीत मोठ्या थाटात झाला..आज तुळशी विवाहाच्या दिवशी म्हणजेच पहाटे साडेपाच वाजता मंदिराचे मुख्य पुजारी, सालकरी (गुरव) यांच्या हस्ते आरती करून मानकरी, सेवेकरी व नवरात्रकरींच्या उपस्थितीत श्रींचे १२ दिवसांचे घट उठविण्यात येणार आहेत. ‘श्रीं’च्या या शाही विवाह सोहळ्यानिमित्त मंदिराच्या पुढील सुमारे पाच फूट उंचीच्या हत्तीच्या शिल्पावर सुशोभित अंबारीत सायंकाळी पाच वाजता श्री सिद्धनाथाची उत्सवमूर्ती स्थानापन्न करण्यात येणार आहे..Tulsi Vivah 2026 Date And Muhurat : तुळशीविवाह नेमका कधी करायचा? 21 की 24 नोव्हेंबर? पंचांगकर्ते मोहन दाते यांनी दूर केला संभ्रम, मुहूर्ताबाबत मोठी अपडेट समोर.श्रीच्या शाही विवाह सोहळ्यानिमित्त नारळाची तोरणे, फुलांच्या माळा, उसाच्या मोळ्या, भव्य अशा दोन दीपमाळा आणि आकर्षक अशी विद्युतरोषणाई यांनी संपूर्ण हत्ती मंडप सुरेख सजविण्याची कामे सुरू झाली आहेत. रात्री साडेअकराच्या सुमारास हत्तीवरील अंबारीत स्थानापन्न केलेली श्रींची उत्सवमूर्ती सालकऱ्यांच्या छातीला बांधून मंदिरातील मुख्य गाभाऱ्यात विवाह समारंभास नेण्यात येणार आहे. वर श्री सिद्धनाथाची मूर्ती गाभाऱ्यात जाताच वधू देवी जोगेश्वरी देवीच्या मूर्तीसमोर आंतरपाट धरून पारंपरिक पद्धतीने, विधीपूर्वक, पुरोहितांच्या उपस्थितीत मंगलाष्टका म्हणून अक्षदाच्या उधळणीत श्रींचा शाही विवाहसोहळा रात्री १२ वाजता थाटात होणार आहे..Adani Tarali Pump Storage Project : तारळेतील अदानी प्रकल्पाचे काम सुरूच; पाटण वन विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली, परवानगीविना काम सुरू ठेवल्याचा ठपका.वार्षिक यात्रा ९ डिसेंबरलाश्रींच्या या शाही विवाह सोहळ्यास मोठ्या संख्येने भाविकांची उपस्थिती राहते. या विवाह सोहळ्याची सांगता मार्गशीर्ष प्रतिपदा देव दिवाळीस (ता. ९ डिसेंबर) वधू -वराची रथातून नगरप्रदक्षणा मिरवणुकीने केली जाते. यानिमित्त येथील रिंगावण पेठ मैदानात यात्रा भरते. या यात्रेस प्रतिवर्षी सुमारे चार ते पाच लाख भाविकांची उपस्थिती प्रतिवर्षी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.