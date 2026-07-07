Mahabaleshwar Rain: थरारक मध्यरात्र! मुसळधार पावसाने महाबळेश्वर–तापोळा मार्ग ठप्प; झोळाची खिंडीत दरड कोसळली, प्रवाशांची अखेर सुटका..

कास: महाबळेश्वर - तापोळा मार्गावर झोळाची खिंड येथे मोठ्या प्रमाणात दरड व मातीचा ओसरा रस्त्यावर आल्याने मार्ग पूर्णतः बंद झाला. सोमवारी रात्री अकराच्या सुमारास शिवसेना नेते सुभाष कारंडे यांनी ऐनवेळी स्वतःचा जेसीबी आणून रस्ता मोकळा केल्याने रस्ता खुला होवून अडकलेल्या नागरिकांचा घरी जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...प्रचंड प्रमाणात पडणाऱ्या पावसाने दरड कोसळून रस्ता बंद झाल्यामुळे तेटली मुक्काम आणि येरणे मुक्काम या एसटी बस अनेक खासगी वाहने दोन्ही बाजूंना अडकून पडली. अनेक प्रवाशांना अनेक तास रस्त्यावरच थांबावे लागले. बसमधील लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच इतर प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागला. रात्रीपर्यंत वाहतूक सुरू न झाल्याने प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरणात निर्माण झाले..दरम्यान, स्थानिक नागरिकांनी संबंधित प्रशासनाला याबाबत तातडीने माहिती दिली. मात्र, बराच वेळ कोणतीही यंत्रणा किंवा अवजड यंत्रसामग्री घटनास्थळी न पोहोचल्याने रस्ता मोकळा करण्यास विलंब झाला. परिणामी, प्रवाशांचे हाल अधिकच वाढले..अखेर शिवसेना नेते सुभाष कारंडे यांनी स्वतः पुढाकार घेत रात्री सुमारे अकरा वाजता झोळाची खिंड येथे पोहोचून मुसळधार पावसात जेसीबीच्या साहाय्याने दरड हटविण्याचे काम सुरू केले. प्रतिकूल हवामानातही ते घटनास्थळी ठामपणे उभे राहून कामावर लक्ष ठेवत होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे दरड हटविण्यात यश आले आणि बंद झालेला महाबळेश्वर–तापोळा मार्ग अखेर वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. त्यानंतर अडकलेल्या एसटी बससह सर्व वाहनांना मार्गस्थ होता आले आणि प्रवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.महाबळेश्वर–तापोळा हा पर्यटन तसेच ग्रामीण भागाला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असून पावसाळ्यात या मार्गावर वारंवार झाडे कोसळणे, दरडी घसरणे आणि मातीचा मलबा येण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे या संवेदनशील ठिकाणी कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, धोकादायक झाडांचे सर्वेक्षण करून त्यांची छाटणी करावी, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी जेसीबीसह आवश्यक यंत्रसामग्री आणि कर्मचारी कायमस्वरूपी उपलब्ध ठेवावेत, अशी मागणी स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.