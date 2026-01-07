सातारा

फलटण तालुका हादरला! सस्तेवाडीत मध्यरात्रीत एकाचा खून; दोघांना अटक, शेतात ससे पकडण्यास गेला अन् काय घडलं?

Phaltan Taluka midnight murder case: सस्तेवाडीत खून प्रकरणात पोलिसांची जलद कारवाई, चार तासांत दोघांना अटक
Shocking Incident in Sastewadi: Man Murdered During Midnight Field Visit

Shocking Incident in Sastewadi: Man Murdered During Midnight Field Visit

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फलटण: सस्तेवाडी (ता. फलटण) येथे फलटण रस्त्यावर लोंढे वस्तीनजीक मारहाण करून एकाचा खून केल्याप्रकरणी पोलिसांनी चार तासांमध्ये दोघांना अटक केली आहे. गणेश बाळू मदने (वय ४०, रा. सस्तेवाडी) असे मृताचे नाव असून, रोहन कैलास पवार (वय २०, रा. सोमवार पेठ, फलटण) आणि गणेश शंकर जाधव (वय २२, सध्या रा. सोमवार पेठ, फलटण मूळ रा. कलिना, कुंचीकोरवी गल्ली नं. सात, विद्यानगरी, मुंबई) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
police
crime
village
Phaltan
murder case
district
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com