Udayanraje Bhosale: मित्र नगराध्यक्ष होताच उदयनराजेंच्या डोळ्यात आनंदाश्रू; मध्यरात्रीच गाठलं कराड, शिवसेना नेत्याच्या गळाभेटीने चर्चांना उधाण!

सातारा : छत्रपती उदयनराजे भाेसले हे नेहमीच आपल्या वेगवेगळ्या स्टाईलने चर्चेत असतात. काही दिवसांपूर्वी सातारा पालिकेची निवडणूक पार पडली. कराड नगरपालिकेची निवडणूक चुरशीची झाली आहे. त्यामध्ये कराड नगरपालिकेत शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार यांच्या युतीचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव नगराध्यपदावर विराजमान झाले आहेत. आपली मित्र नगराध्यक्ष झाल्याने छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी मध्यरात्री गळाभेट घेतली, त्यावेळी उदयनराजेंना आनंदाश्रू आवरता आले नाहीत..सातारा जिल्ह्यात कराडचे राजेंद्रसिंह यादव आणि विजय यादव हे दोन्ही बंधू उदयनराजेंचे मित्र असल्याची माहिती आहे. भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करणाऱ्या शिवसेना शिंदेंच्या नगराध्यक्षाची भाजप खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी घेतलेली गाळाभेट आता राज्यभर चांगलीच चर्चेत येत आहे..