सातारा

Udayanraje Bhosale: मित्र नगराध्यक्ष होताच उदयनराजेंच्या डोळ्यात आनंदाश्रू; मध्यरात्रीच गाठलं कराड, शिवसेना नेत्याच्या गळाभेटीने चर्चांना उधाण!

Shiv Sena leader meets Udayanraje Bhosale: उदयनराजेंच्या मित्राच्या विजयाने कराडमध्ये आनंदोत्सव, शिवसेना नेत्याच्या भेटीने चर्चांना उधाण
Friendship Beyond Politics: Udayanraje’s Late-Night Karad Visit Draws Attention

Friendship Beyond Politics: Udayanraje’s Late-Night Karad Visit Draws Attention

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : छत्रपती उदयनराजे भाेसले हे नेहमीच आपल्या वेगवेगळ्या स्टाईलने चर्चेत असतात. काही दिवसांपूर्वी सातारा पालिकेची निवडणूक पार पडली. कराड नगरपालिकेची निवडणूक चुरशीची झाली आहे. त्यामध्ये कराड नगरपालिकेत शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार यांच्या युतीचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव नगराध्यपदावर विराजमान झाले आहेत. आपली मित्र नगराध्यक्ष झाल्याने छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी मध्यरात्री गळाभेट घेतली, त्यावेळी उदयनराजेंना आनंदाश्रू आवरता आले नाहीत.

Loading content, please wait...
Satara
Shiv Sena
Udayanraje Bhosale
karad
political
mayor
district
Rajendra Yadav
Mayor Election
emotional support

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com