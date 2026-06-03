Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?

- अभिजित खुरासणेकोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यटन व उद्योग क्षेत्राचा कायापालट करणारा एक महत्त्वाकांक्षी आणि अभियांत्रिकीचा अद्भूत नमुना असणारा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्याला थेट साताऱ्यातील महाबळेश्वरशी जोडणाऱ्या, मुंबईच्या ‘वरळी सी-लिंक’च्या धर्तीवरील भव्य ‘केबल स्टेड ब्रिज’चे काम पूर्ण झाले असून, पावसाळ्यानंतर हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. १७५ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या ५४० मीटर लांबीच्या या पुलामुळे महाबळेश्वर ते खेडदरम्यानचे अंतर तब्बल ५० किलोमीटरने कमी होणार आहे. या मार्गामुळे खेड तालुक्यातील रघुवीर घाटातील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.-.Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यटनाला, उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी आता लवकरच कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथून थेट महाबळेश्वर सातारा येथे जाण्यासाठी आता नवीन मार्ग उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मुंबईतील वरळी सी लिंकप्रमाणे असलेल्या कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र जोडणाऱ्या केबल स्टेड ब्रिजचे काम पूर्ण झाले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कामाची पाहणी केली. या प्रकल्पामुळे कोकण व सातारा जिल्ह्यांतील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळणार आहे..तापोळा ते पलीकडच्या कोकणच्या दिशेला गाढवली आहिर असा हा ब्रिज उभारण्यात आला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या काळात प्रस्तावित असलेल्या या पुलाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात या भागातील कामांना गती मिळाली आता हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे..व्ह्यू गॅलरीमुळे पर्यटनाला चालनापश्चिम महाराष्ट्रात अशा स्वरूपाचा पहिलाच केबल स्टे ब्रिज उभारला जात आहे. ५४० मीटर लांबी व १४ मीटर रुंदीचा हा पूल आहे. याच पुलाच्या मध्यवर्ती ४३ मीटर उंचीची पर्यटकांसाठी व्ह्यू गॅलरी आहे. या गॅलरीत जाण्यासाठी कॅप्सूल लिफ्ट असणार आहेत. तसेच दोन्ही बाजूंनी जिन्याचे मार्गही असणार आहे. या प्रकल्पाचे काम टी अँड टी कंपनी करत आहे. गेल्या तीन वर्षांत हा पूल उभारण्यात आला आहे. व्ह्यू गॅलरीमुळे सह्याद्रीतील कोयनाचे बॅक वॉटर व अत्यंत विलोभनीय दृश्य असलेल्या सनराइज् व सनसेटचेही दर्शन होणार आहे..कोयना खांदाटी खोऱ्यातील नागरिकांना रघुवीर घाट मार्गे कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथेच बाजारहाट करण्यासाठी यावे लागते. मात्र, पावसाळ्याच्या दिवसात जीवघेणा बार्जमधून प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे अनेकदा अपघाताची भीती असते. हा प्रवास आता या पुलामुळे वाचणार आहे.- अजय देशपांडे, अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाबळेश्वर.हा पूल कोकण आणि घाटमाथ्याला थेट जोडणारा एक मजबूत दुवा ठरणार आहे. यामुळे दोन्ही बाजूंचे अंतर लक्षणीयरित्या कमी होणार असून, केवळ पर्यटनच नाही, तर कृषी मालाची वाहतूकही वेगाने होऊ शकेल. कोकणातील हापूस आंबा, काजू आणि सातारच्या बाजूने येणारा भाजीपाला यांची बाजारपेठ यामुळे अधिक विस्तारणार आहे. हा केवळ एक पूल नसून कांदाटी खोऱ्याच्या विकासाची भाग्यरेषा आणि रघुवीर घाटाच्या सौंदर्याला जागतिक नकाशावर नेणारा सुवर्णमार्ग ठरणार आहे.- सदानंद मोरे, ग्रामस्थ, कांदाटी खोरे.तापोळा येथील पुलामुळे परिसरातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या या परिसराची प्रगती होणार असून, पर्यटकांना देखील महाबळेश्वरजवळ नवीन पर्यटन पॉइंट पाहण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.- किसन धनावडे, हॉटेल व्यावसायिक, तापोळा..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे कांदाटी, तापोळा परिसराचा कायापालट होत असून, रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर शहरांमध्ये स्थलांतर होत आहे. हे स्थलांतर थांबून स्थानिक युवकांना आपल्याच गावांमध्ये रोजगार मिळून ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.- समीर कदम, हॉटेल व्यावसायिक, तापोळा..कोकणात जाण्यासाठी पर्यायी मार्गरत्नागिरी जिल्ह्यातून महाबळेश्वरला जाण्यासाठी पोलादपूरचा अवघड आंबेनळी घाट मार्गाचा फेरा वाचणार आहे. खेड तालुक्याच्या हद्दीवर असलेल्या रघुवीर घाटमार्गे या नव्या ब्रिजवरून पलीकडे तापोळामार्गे महाबळेश्वर व थेट तापोळा कासमार्गे सातारा जाता येणार आहे. त्यामुळे जवळपास ५० किलोमीटरचे अंतर कमी होणार आहे. याच मार्गावर बामणोली ते आपटी हा आणखी एक पूल उभारला जात आहे. त्यामुळे तापोळा ते सातारा हे अंतर दहा ते पंधरा किलोमीटरने कमी होणार आहे..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.असे आहेत नव्या पुलाचे फायदेकोयना खोऱ्यातील दुर्गम भागाच्या विकासासाला चालना.पावसाळ्यात पाण्यातील जीवघेणा बार्जमधील प्रवास वाचणारखेड तालुक्यातील रघुवीर घाटमार्गे या पुलावरून सातारा व महाबळेश्वर हा जवळचा प्रवास करता येणार आहे.नवीन पुलामुळे पावसाळ्यात कांदाटी खोऱ्यातील २१ गावांचा जगाशी तुटणारा संपर्क आता तुटणार नाही.कांदाटी खोऱ्यातील शिंदी, वळवण, उचाट, आकल्पे, दरे या गावाचा दळणवळणचा प्रश्न कायमच निकाली निघणार.पर्यटकांना रघुवीरघाटाची पर्वणीरघुवीर घाटात दुर्मीळ लाल खेकडे पाहायला मिळतातस्थानिकांना मिळणार पावसाळ्यात रोजगाराची संधी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.