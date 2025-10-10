Minister Chandrakant Patil: विद्यार्थिनींना दरमहा दोन हजार पॉकेटमनी: मंत्री चंद्रकांत पाटील; परदेशी विद्यापीठे महाराष्ट्रात पुढील काळात येणार

पाटण: दुर्गम भागातील शिक्षण संस्थांना मदत हे महायुती शासनाचे उद्दिष्ट आहे. जग वेगाने पुढे निघाले आहे. पैसा हीच संपत्ती ही संकल्पना मागे पडली असून, ज्ञानाच्या संपत्तीला महत्त्व आले आहे. ग्रामीण भागातील सर्वगुणसंपन्न विद्यार्थी घडविण्याचा संकल्प मोदी सरकारचा असून, परदेशी विद्यापीठे महाराष्ट्र राज्यात पुढील काळात येणार आहेत. कमवा आणि शिका योजनेला बळकटी देण्यात येणार असून, महाराष्ट्रातील पाच लाख विद्यार्थिनींना सक्षम करण्यासाठी दरमहा दोन हजार पॉकेटमनी कमवा आणि शिका या योजनेतून मिळणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.येथील बाळासाहेब देसाई महाविद्यालयात आयोजित नवीन अभ्यासक्रमांचा, अद्ययावत संगणक प्रयोगशाळेचा व नवीन विस्तारित इमारतीच्या उद्घाटन समारंभप्रसंगी ते बोलत होते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी युवा नेते सत्यजितसिंह पाटणकर, शिवाजी विद्यापीठाचे अमित कुलकर्णी, अमरसिंह पाटणकर, याज्ञसेन पाटणकर, राजाभाऊ शेलार, हिंदूराव पाटील, प्राचार्य शिरीष पवार, नगराध्यक्षा अनिता देवकांत, सुभाष पवार, जयसिंहराजे महाडिक, ॲड. अविनाश जानुगडे आदी उपस्थित होते..मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘जग बघण्याची, जगाचे ज्ञान ग्रहण करण्यासाठीची जिद्द विद्यार्थ्यांत आहे. सध्या समाजाच्या सर्व क्षेत्रात महिला छाप पाडत असून, त्यांना चालना देण्यासाठी व शिक्षण सुरक्षित व्यवस्थेत मिळावे, यासाठी मुलींच्या वसतिगृहांची संख्या वाढविली जाईल. मुली सुरक्षित शिक्षण घेतील, यासाठी नियोजन केले आहे.’’.आमदार डॉ. भोसले म्हणाले, ‘‘चंद्रकांत पाटील वेळेचे पक्के व शब्दाला जागणारे आहेत. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला आहे. तो शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. खासगी विद्यापीठ निर्माण झाली पाहिजेत. राज्य शिक्षण क्षेत्रात अग्रेसर असून, उषा योजना, शिक्षकांना प्रोत्साहन देताना फडणवीस सरकार कमी पडणार नाही.’’.सत्यजितसिंह पाटणकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. संचालक संजीव चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले. संचालक याज्ञसेन पाटणकर यांनी स्वागत केले. प्राचार्य शिरीष पवार यांनी आभार मानले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .पाटणकरांना सल्लासत्यजितसिंह यांनी सल्ला देणाऱ्यांपासून व कौतुक करणाऱ्यांपासून सावध राहावे. सध्या आपण सरकारमध्ये आहे, याची सवय लावून घ्या. राजकीय चलाखी करायला शिका, असा सल्ला जिल्हाध्यक्ष आमदार भोसले यांनी यावेळी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.