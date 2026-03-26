Satara ZP Controversy: सातारा झेडपीतील गोंधळाचे मंत्री गोरेच सूत्रधार: देसाई, मांडवे; आमचा एन्काउंटर करण्याचा पोलिसांचा होता डाव!

सातारा : जिल्हा परिषद निवडणुकीत आम्हाला मतदानापासून रोखण्यासाठी पोलिसांचा गैरवापर केला गेला. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे या संपूर्ण प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार आहेत. आम्हाला झेडपीतून उचलून महाबळेश्वरला नेताना घाटात एन्काउंटर करण्याचा पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर व सहायक निरीक्षक रमेश गर्जे यांचा डाव होता, असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. यासंदर्भात पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. .जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीदरम्यान देसाई व मांडवे यांना पोलिसांनी अपहरणाच्या गुन्ह्यात अटक केली होती. काल त्यांची जामिनावर मुक्तता झाली.या वेळी न्यायालयाने त्यांना मारहाण झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे मत नोंदवत तपासी अधिकारी अरुण देवकर यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली. जामिनावर सुटल्यानंतर आज दोघांनी पत्रकार परिषदेत आपली बाजू मांडली. .ते म्हणाले, ''झेडपी निवडणुकीत पोलिसांना लोकशाहीची हत्या केली आहे. या प्रकरणात आमचे सहकारी सदस्य बापू शिंदे यांच्या अपहरणाची खोटी तक्रार घेतल्यानंतर सुरुवातीला पोलिसांनी महाबळेश्वर येथे आमच्या हॉटेलची झाडाझडती घेतली. या वेळी त्यांनी महिला सदस्यांच्या बॅगांचीही तपासणी केली. आदल्या रात्री बापू शिंदेंना सोबत घेऊन आम्ही पोलिस ठाण्यात गेलो होतो; परंतु माझे अपहरण झाले नाही, असे बापू शिंदे सांगत असतानाही कुठल्याही पोलिस ठाण्यात जबाब नोंदवून घेतला नाही. त्यामुळे पोलिस एकाधिकारशाहीने वागल्याचे लक्षात येते..दुसऱ्या दिवशी आम्ही मतदानाला जात असताना पालकमंत्री शंभूराज देसाई व मंत्री मकरंद पाटील यांना धक्काबुक्की करत पोलिसांनी आम्हाला जबरदस्तीने उचलून नेल्याचा आरोपही दोघांनी केला. मतदानाला गेल्यावर आम्हाला उचलून नेले. त्यानंतर सुमारे २५ पोलिसांनी धरले होते, तरीदेखील आम्ही त्यांच्या तावडीतून बाहेर येत सभागृहात घुसण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, समोरून व मागून पुन्हा पोलिसांनी घेरून हात आणि पाय पकडून उचलून नेताना आमची कपडे फाटली. .पोलिसांनी नेताना मागील इमारतीच्या खालून झेडपी मैदान व सातारा क्लबच्या मधून जाणाऱ्या रस्त्याने आम्हाला मोळाचा ओढा येथे नेले. त्यामुळे पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना दिसू नये, अशा पद्धतीने नियोजन केले होते. उचलून नेल्यानंतर मेढा- महाबळेश्वर मार्गावरील घाटात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे निरीक्षक निरीक्षक देवकर यांच्या इशाऱ्यानुसार सहायक पोलिस निरीक्षक रमेश गर्जे व गाडीतील इतर पोलिस आमच्या दोघांचा एन्काउंटर करणार होते. मात्र, झेडपी निवडणुकीत भाजपची सत्ता स्थापन झाल्याचा फोन आल्यानंतर त्यांनी मत बदलले. या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार ग्रामविकासमंत्री गोरेच असल्याचा आरोप दोघा सदस्यांनी आज केला..या प्रकरणात आम्हाला न्यायालयाने जामीन दिला असून, अरुण देवकर यांना कारणे दाखवा, अशी नोटीस पाठविली आहे. या संदर्भात आम्ही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत पोलिसांवर गुन्हा दाखल करणार आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये प्रसार माध्यमांना सभागृहापर्यंत जाऊ दिले जायचे. मात्र, या निवडणुकीत माध्यमांना गेटवर रोखून धरल्याने त्याचे चित्रीकरण येऊ नये, याचे नियोजन पोलिसांनी केले होते. आता पुढील महिन्यात होणाऱ्या सभापती निवडीत माध्यमांना मतदानापर्यंत येऊ दिल्यास पारदर्शकता दिसून येईल, तसेच आम्ही या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार असून, जिल्हा परिषदेतील सीसीटीव्ही फुटेजही मिळावे, अशी मागणी करणार असल्याचे देसाई व मांडवे यांनी सांगितले.