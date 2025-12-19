सातारा

Gulabrao Patil:..विरोधकांची तुम्ही पार्श्वभूमी पाहा: मंत्री गुलाबराव पाटील; काहीची नावे मृत्यू प्रकरणांमध्ये समोर, काय म्हणाले?

Gulabrao Patil Remarks on Opposition Background: गुलाबराव पाटील यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल: मृत्यू प्रकरणांतील नावे उघड
Minister Gulabrao Patil Makes Strong Allegations Against Political Opponents

Minister Gulabrao Patil Makes Strong Allegations Against Political Opponents

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फलटण : फलटण महानुभवांची दक्षिण काशी, छत्रपती संभाजीराजेंचे आजोळ असा ऐतिहासिक वारसा राबवला आहे. सुसंस्कृत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहराने एक परंपरा जपली असताना विरोधकांची तुम्ही पार्श्वभूमी पाहा. या लोकांची नावे महिलांच्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये समोर येत आहेत. अशांना तुम्ही निवडून देणार का? असा सवाल पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केला.

Loading content, please wait...
Satara
political
women
Maharashtra Politics
Political Controversy
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com