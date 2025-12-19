Gulabrao Patil:..विरोधकांची तुम्ही पार्श्वभूमी पाहा: मंत्री गुलाबराव पाटील; काहीची नावे मृत्यू प्रकरणांमध्ये समोर, काय म्हणाले?

फलटण : फलटण महानुभवांची दक्षिण काशी, छत्रपती संभाजीराजेंचे आजोळ असा ऐतिहासिक वारसा राबवला आहे. सुसंस्कृत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहराने एक परंपरा जपली असताना विरोधकांची तुम्ही पार्श्वभूमी पाहा. या लोकांची नावे महिलांच्या मृत्यू प्रकरणांमध्ये समोर येत आहेत. अशांना तुम्ही निवडून देणार का? असा सवाल पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केला..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार नीलेश राणे, आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर, माजी आमदार दीपक चव्हाण, सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, बाजार समितीचे सभापती रघुनाथराजे नाईक-निंबाळकर, माजी नगरसेविका सुभद्राराजे नाईक-निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य शिवांजलीराजे नाईक-निंबाळकर, पंचायत समितीचे माजी सभापती विश्वजितराजे नाईक-निंबाळकर, शिवसेना सचिव संजय मोरे, शिवसेना संपर्क प्रमुख शरद कणसे, जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत जाधव, शिवसेना महिला आघाडी जिल्हाप्रमुख शारदा जाधव, जिल्हा समन्वयक विराज खराडे, उपजिल्हाप्रमुख अविनाश फडतरे, तालुका संघटक विजय मायणे, शिवसेना शहराध्यक्ष अमोल निंबाळकर, तालुका प्रमुख पिंटू ऊर्फ नानासाहेब इवरे, शहर प्रमुख नीलेश तेलखडे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी, शिवसैनिक उपस्थित होते..पाटील पुढे म्हणाले, ‘‘रामराजे यांनी फलटणच्या विकासासाठी खूप मेहनत घेतली. विरोधक सांगतात, पाणी आणलं, कुणी आणलं? त्यावेळेस रामराजेंनी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडे आग्रह धरून कृष्णा खोरे आणले. कृष्ण खोरे झाले नसते तर पाणीच आले नसते, तर कारखानेच झाली नसते, उद्योगच आले नसते. फलटण शहरातील नागरिकांनी निवडणुकीमध्ये एक चूक केली, तर तुमच्या आयुष्यामध्ये असलेली ही सोन्यासारखी माणसं कधीच मिळणार नाहीत. पैसा येईल जाईल; परंतु सोन्यासारखी माणसं आयुष्यामध्ये कधीच मिळणार नाहीत.’’.योगेश कदम म्हणाले, ‘‘आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे, येथे कोणाचीही दादागिरी चालणार नाही. निवडणूक हे कायद्यानेच झाली पाहिजे. कोणीही घाबरण्याचे कारण नाही, हे सांगण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे. आमचा एकही उमेदवार आणि कार्यकर्ता कायदा हातात घेणार नाही.’’ समोरून कोणी जर कायदा मोडत असेल आणि त्याला पोलिस पाठीशी घालत असतील, तर अजिबात सहन केले जाणार नाही. त्याला शिवसेना म्हणून जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असा सज्जड दम त्यांनी विरोधकांना भरला..शंभूराज देसाई म्हणाले, ‘‘उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नगर विकास खाते, योगेश कदम यांचे गृह खाते आणि मी स्वतः जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून फलटणच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. अनिकेतराजे आणि त्यांच्या सर्व उमेदवारांना प्रचंड मतांनी निवडून द्या.’’ पहिल्या वर्षातच आम्ही निधीचा पाऊस पाडू आणि तुम्हाला फलटणचा कायापालट झालेला दिसेल, असा विश्वास त्यांनी दिला..होता स्कार्फ म्हणून वाचला गळा! 'बिबट्याचा वृद्ध महिलेवर जीवघेणा हल्ला; गवतातून झडप, जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा अन्.. .नीलेश राणे म्हणाले, ‘‘पैसा आणि दहशतीतून विरोधक सत्ता मिळवतील, तेव्हा ती तुमची सेवा नाही, तर तुमचे मालक होतील.’’संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांनी प्रास्ताविक केले. फलटण शहरातील हजारोंच्या संख्येने नागरिक, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.