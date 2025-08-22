सातारा

Minister Jayakumar Gore: ‘म्हसवड’ला ग्रीन कॉरिडॉरचा दर्जा द्या: मंत्री जयकुमार गोरेंची मागणी; नवी दिल्लीत पंतप्रधान मोदींची घेतली भेट

Development Push: पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या चर्चेत माण- खटाव मतदारसंघातील म्हसवड येथील औद्योगिक वसाहतीला राज्य शासनाने मंजुरी देऊन जमीन अधिग्रहणासाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या औद्योगिक वसाहतीला केंद्राकडून ग्रीन इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर दर्जा मिळण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बिजवडी : ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी गुरुवारी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत नियोजित म्हसवड एमआयडीसीला ग्रीन इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरचा दर्जा मिळावा, या आग्रही मागणीसह जिहे-कठापूर आणि उरमोडी पाणी योजनांसदर्भात चर्चा झाली. यावेळी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर उपस्थित होते.

