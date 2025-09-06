सातारा

माेठी बातमी! 'सातारा जिल्ह्यातील वाई, खंडाळा, महाबळेश्वरला भूमिगत विजेसाठी ४० कोटी'; मंत्री मकरंद पाटील यांचा पाठपुरावा, लवकरच निविदा निघणार

Satara Development: राज्य आपत्ती सौम्यीकरणांतर्गत महावितरण कंपनीकडून जिल्ह्यातील वाई, महाबळेश्वर व खंडाळा तालुक्यातील भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी मंत्री पाटील यांनी पुढाकार घेऊन याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली होती.
Minister Makarand Patil’s efforts secure ₹40 crore for underground electricity in Wai, Khandala, and Mahabaleshwar; tenders soon.

सातारा: वाई-खंडाळा आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याच्या कामांना १५ व्या वित्त आयोगातून ३९.८३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. याबाबत मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निधीला मंजुरी दिली आहे. लवकरच या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

