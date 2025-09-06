माेठी बातमी! 'सातारा जिल्ह्यातील वाई, खंडाळा, महाबळेश्वरला भूमिगत विजेसाठी ४० कोटी'; मंत्री मकरंद पाटील यांचा पाठपुरावा, लवकरच निविदा निघणार

सातारा: वाई-खंडाळा आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याच्या कामांना १५ व्या वित्त आयोगातून ३९.८३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. याबाबत मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निधीला मंजुरी दिली आहे. लवकरच या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे..Vijay Wadettiwar: सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक: काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार; 'ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष उभा केल्याचा आरोप' .राज्य आपत्ती सौम्यीकरणांतर्गत महावितरण कंपनीकडून जिल्ह्यातील वाई, महाबळेश्वर व खंडाळा तालुक्यातील भूमिगत वीजवाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी मंत्री पाटील यांनी पुढाकार घेऊन याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली होती. हा प्रस्ताव राज्य कार्यकारी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता..या समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. त्यानुसार १५ व्या वित्त आयोगाने मंजूर केलेल्या राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीतून जिल्ह्यातील वाई व महाबळेश्वर तालुक्यातील बारामती व सातारा मंडळांतर्गत भूमिगत वीजवाहिनीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी मंत्री पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. .Satara News:'कासवरील फुलोत्सवास गुरुवारपासून प्रारंभ'; जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा, ऑनलाइन बुकिंग करणे आवश्यक.यामध्ये लोणंद पालिकांतर्गत भूमिगत वीजवाहिनी टाकणे १२.२२ कोटी, महाबळेश्वर शहरातील भूमिगत वीजवाहिनी टाकणे ८.०५ कोटी, पाचगणी शहरातील कामांसाठी ९.५५ कोटी तसेच वाई शहरात भूमिगत वीजवाहिनी टाकणे आणि खांब उभारणे १०.०१ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. १५ व्या वित्त आयोगातून या कामासाठी एकूण ३९.८३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. लवकरच या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.