Minister Shambhuraj Desai: विकासाची कसर भरून काढणार : पालकमंत्री शंभूराज देसाई; पाचगणीत शिवसेनेच्या उमेदवारांचा प्रचार

भिलार : अगोदरच्या नेतृत्वांनी दूरदृष्टी ठेवली नाही, ती कसर आपल्याला या निवडणुकीच्या माध्यमातून भरून काढायची आहे. पाचगणीचा विकास करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. कुणी काहीही सांगू दे, आपल्याला पाचगणीचा रोड मॅप तयार करून विकास करायचा आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले..पाचगणी येथील शिवसेनेच्या उमेदवाराच्या प्रचारप्रसंगी ते बोलत होते. तालुकाप्रमुख संभाजी भिलारे, शहरप्रमुख राहुल शिंदे, जी. की. आंब्राळे, जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले, समन्वयक प्रदीप माने, लोकसभा मतदारसंघ प्रमुख शिवसेना राजू केंजळे, भिलार शाखाप्रमुख अशोक भिलारे, प्रवीण भिलारे, विभाग प्रमुख गणेश पांगारे, तायघाट शाखाप्रमुख बाळासाहेब वाडकर यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते.. मंत्री देसाई म्हणाले, ''शिवसैनिकांना पूर्ण ताकदीने आणि सकारात्मक भूमिकेतून निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. पाचगणी निवडणुकीत पहिल्यांदाच शिवसेनेचे काही उमेदवार पक्षाच्या चिन्हावर लढत आहेत, तर काही अपक्षांना पाठिंबा देण्यात आला आहे. आम्हाला एकदा संधी द्या. तेवढ्यापुरते येणाऱ्या लोकांसाठी नव्हे, तर सहज उपलब्ध असणारा, हाक मारली की मदतीला धावून जाणारा नगरसेवक हवा आहे.'' राहुल शिंदे यांनी स्वागत केले. संभाजी भिलारे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रमोद पवार यांनी सूत्रसंचालन केले. जी. के. आंब्राळे यांनी आभार मानले.