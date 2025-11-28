सातारा

Minister Shambhuraj Desai: विकासाची कसर भरून काढणार : पालकमंत्री शंभूराज देसाई; पाचगणीत शिवसेनेच्या उमेदवारांचा प्रचार

Panchgani campaign: पाचगणी येथे झालेल्या प्रचारसभेत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विकासाबाबत महत्त्वाचे विधान केले. “पाचगणीतील विकासाची राहिलेली कसर आम्ही भरून काढणार आहोत,” असे आश्वासन देसाई यांनी उपस्थितांना दिले.
Shambhuraj Desai in Panchgani: Will Compensate for Pending Development Works

भिलार : अगोदरच्या नेतृत्वांनी दूरदृष्टी ठेवली नाही, ती कसर आपल्याला या निवडणुकीच्या माध्यमातून भरून काढायची आहे. पाचगणीचा विकास करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. कुणी काहीही सांगू दे, आपल्याला पाचगणीचा रोड मॅप तयार करून विकास करायचा आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

