भुईंज : ऋषिमुनींनी तपस्या केलेल्या वारसा स्थळावरील भृगुऋषी मठाशेजारील श्री महालक्ष्मी मंदिरात निसर्गाचा चमत्कार घडत असून, येथील श्री महालक्ष्मी मूर्तीला सूर्योदयावेळी चरणस्पर्श करून हाेणारा सूर्यकिरणांचा किरणाेत्सव पाहण्यासाठी भाविकांची प्रचंड गर्दी होत आहे..भुईंज येथील ऐतिहासिक व पाैराणिक अशा भृगुऋषी मठावरील श्री महालक्ष्मी मंदिरातील महालक्ष्मीच्या मूर्तीवर सूर्यकिरणे पडण्याचा अद्भूत किरणोत्सव पाहण्याची पर्वणी आज भाविक व पर्यटकांना अनुभवता आली..महाबळेश्वर येथे उगमस्थान असलेल्या संथ वाहणाऱ्या कृष्णा नदीच्या तीरावर भुईंज येथे श्री महालक्ष्मीचे मंदिर आहे. नजीकच एकमेव 'चैत्यगृह' आहे. सूर्य उत्तरायणात असताना मूर्तीच्या चरणांवर सूर्यकिरणे पडतात. निसर्ग आणि स्थापत्यकलेचा हा संगम आगामी तीन दिवस भाविकांना अनुभवता येणार आहे. हा किरणाेत्सव सकाळी सहा ते सातच्या दरम्यान हाेत असून, दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा लागत आहेत, तर विधी व महाआरतीसाठी महिलांची गर्दी उसळत आहे. महालक्ष्मी देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने आजपासून या किरणोत्सवासाठी विशेष नियाेजन करण्यात आले आहे. पहाटे अभिषेकही हाेणार आहे..संत वाहणारी कृष्णामाई, नदीच्या पूर्व दिशेला असलेले देवी महालक्ष्मी मंदिर आणि सूर्योदय पाहणारा भाविक दररोज सूर्याला अर्ध्य देत दर्शन घेऊन तीर्थक्षेत्र भुईंजचा महिमा जागवतो. त्यातच वर्षातून दोनदा होणारा किरणोत्सव म्हणजे जिल्हावासीयांना एक पर्वणीच ठरत आहे..महालक्ष्मी देवीचा किरणोत्सव म्हणजे येथील नागरिकांचा एक लोकोत्सव मानला जातो. यंदाचा किरणोत्सव बुधवारी सकाळी सहा वाजता होत असून, देवीच्या भक्तांनी पूर्वतयारी करून दिव्यदर्शन व महाआरतीसाठी जनजागृती केली आहे. महालक्ष्मी देवी व इतर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने पहाटे अभिषेक होणार आहे, अशी माहिती मंदिराचे विश्वस्त व सेवेकरी यांनी दिली.