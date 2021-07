By

कऱ्हाड (सातारा) : तारळी धरणासह (Tarli Dam) पाल परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीने तारळी नदीला (Tarli river) पूर आला होता. त्या पुराचे पाणी अनेक गावातील घरे, दुकानात शिरल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्या नुकसानीचे पंचनामे तत्काळ करावेत, असे आदेश पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील (Minister Balasaheb Patil) यांनी दिले. शासन पूरग्रस्तांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे, अशी ग्वाहीही पाटील यांनी यावेळी दिली. (Mirgaon Landslide Minister Balasaheb Patil Order The Government To Compensate The Citizens bam92)

तालुक्यातील पाल येथील पूर परिस्थितीची पाहणी आज पालकमंत्री पाटील यांनी केली. त्यावेळी ते बोलत होते. प्रांताधिकारी उत्तम दिघे, तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री पाटील म्हणाले, पुरामुळे पाल येथील पुलाचे नुकसान झाले आहे. त्याची तत्काळ दुरुस्ती करुन पूल वाहतुकीसाठी खुला करावा.

पालमध्ये ३५ वर्षात झालेला हा सर्वात मोठा पाऊस आहे. पाटण तालुक्यातील मिरगाव येथे भूस्खलन (Mirgaon landslide) झालेल्या गावात बचावकार्य कोयनेच्या बॅकवॉटरमधून सुरु करण्यात आले आहे. आंबेघर येथे एनडीआरएफची टीम सकाळी पोहोचली असून मदतकार्य सुरु केले आहे. कोयनाधरणातून पाण्याचा विसर्ग कमी करण्यात आला आहे. ज्या गावांमध्ये भूस्खलन झाले आहे. त्या गावामध्ये प्रशासनाबरोबर स्वयंसेवी संस्थाही काम करीत आहेत.

