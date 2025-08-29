सातारा

Satara News:...अखेर सापडले शिक्षकाचे कुटुंब; गोंदवलेतील मंदिरात मुक्काम, ४० तास केली शोधाशोध

40 hours search operation ends successfully with family found safe: गुहागर येथे शिक्षक असलेले श्री. चव्हाण हे मंगळवारी (ता. २६) गणपती उत्सवासाठी पत्नी आणि दोन मुलांसह मूळ गावी हिंगोली येथे निघाले होते. सायंकाळी पाच वाजता चिपळूण परिसरात असताना त्यांचा कुटुंबीयांशी शेवटचा संपर्क झाला होता.
Satara Police Trace Missing Teacher’s Family at Gondavle Temple
Satara Police Trace Missing Teacher’s Family at Gondavle TempleSakal
Updated on

गोंदवले : गणपती उत्सवासाठी गावी निघालेले गुहागर (जि. रत्नागिरी) येथील शिक्षक कुटुंब अचानक बेपत्ता झाले असल्याची चर्चा होती. मात्र, तब्बल ४० तासांनंतर गोंदवल्यातील श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज समाधी मंदिरात सुखरूप सापडल्याने सर्वांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला. ज्ञानेश्वर काळूराम चव्हाण असे या शिक्षकाचे नाव आहे.

Satara
family
teacher
temple
district
missing case

