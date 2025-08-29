Satara News:...अखेर सापडले शिक्षकाचे कुटुंब; गोंदवलेतील मंदिरात मुक्काम, ४० तास केली शोधाशोध

गोंदवले : गणपती उत्सवासाठी गावी निघालेले गुहागर (जि. रत्नागिरी) येथील शिक्षक कुटुंब अचानक बेपत्ता झाले असल्याची चर्चा होती. मात्र, तब्बल ४० तासांनंतर गोंदवल्यातील श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज समाधी मंदिरात सुखरूप सापडल्याने सर्वांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला. ज्ञानेश्वर काळूराम चव्हाण असे या शिक्षकाचे नाव आहे..Satara News: 'कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई; तळबीड पोलिसांचा इशारा; संचलनाद्वारे शांतता, सुरक्षेचा दिला संदेश.गुहागर येथे शिक्षक असलेले श्री. चव्हाण हे मंगळवारी (ता. २६) गणपती उत्सवासाठी पत्नी आणि दोन मुलांसह मूळ गावी हिंगोली येथे निघाले होते. सायंकाळी पाच वाजता चिपळूण परिसरात असताना त्यांचा कुटुंबीयांशी शेवटचा संपर्क झाला होता. त्यानंतर मात्र त्यांचे दोन्ही मोबाईल फोन बंद येत असल्याने कुटुंबाची चिंता वाढली होती. त्यांच्या शोधासाठी कुटुंबीय हिंगोलीहून गुहागरपर्यंत पोचले होते. त्यांनी मित्र आणि नातेवाइकांकडे चौकशी सुरू केली होती. चव्हाण कुटुंब ज्या गाडीने प्रवास करत होते ती गाडी किंवा त्यांना कोणी पाहिले असल्यास तत्काळ संपर्क साधण्याचे आवाहनही कुटुंबीयांनी केले होते. .मात्र त्यांचा ठावठिकाणा सापडत नव्हता. त्यामुळे सर्वच जण चिंतेत होते. मात्र गोंदवले बुद्रुक येथील श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज समाधी मंदिरात ते बुधवारी दुपारपासून मुक्कामी थांबले असल्याचे समजले. आज सकाळी दहाच्या सुमारास ही माहिती समजताच गुहागरच्या पोलिसांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर चव्हाण गुरुजी दहिवडी पोलिसात हजरही झाले..गुहागरहून निघाल्यानंतर कुंभोर्ली घाटात पावसामुळे दोघांचेही मोबाईल भिजले आणि बंद झाले. त्यामुळे कोणाशीही संपर्क झाला नाही. मात्र, नेहमीप्रमाणे श्री ब्रह्मचैतन्य महाराजांच्या समाधी दर्शनासाठी गोंदवल्यात आलो, अशी माहिती ज्ञानेश्वर चव्हाण यांनी दिली. संपर्काअभावी सर्वांनाच त्रास झाला. त्याबद्दल त्यांनी माफी देखील मागितली. दरम्यान, या शिक्षक कुटुंबीयांच्या शोधासाठी गुहागरपर्यंत पोचलेले सर्व जण तत्काळ माघारी फिरले आणि दुपारी थेट गोंदवल्यात दाखल झाले. गुरुजींच्या संपूर्ण कुटुंबीयांना भेटल्यावर सर्वांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला..Satara Crime: तावडी गावचे दोघे तडीपार; फलटण पोलिसांची कारवाई, अनेक गंभीर गुन्हे दाखल .समाज माध्यमांवर संदेशज्ञानेश्वर चव्हाण यांच्यासह पत्नी आणि दोन मुले बेपत्ता झाल्याबाबत समाज माध्यमांमध्ये गेल्या दोन दिवसांत जोरदार चर्चा सुरू होती. महाराष्ट्रातील शिक्षकांच्या विविध ग्रुपवर देखील हा संदेश फिरत होता. त्यामुळे अनेक तर्कवितर्क सुरू होते. मात्र, गोंदवल्यातील मंदिरात हे कुटुंब सुखरूप असल्याचे समजताच सर्वच जण सुखावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.