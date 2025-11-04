Shashikant Shinde: पोलिसांविरोधात आमदार शशिकांत शिंदे आक्रमक; कोरेगावात मोर्चा; बैठकीबाबतचे पत्र दोन दिवसांत द्यावे, नेमंक काय प्रकरण..

सातारारोड : कोरेगावच्या पोलिस निरीक्षकांच्या एकतर्फी कार्यपद्धतीवर आमचा आक्षेप असून, त्यांनी स्वतःची बदली करून घ्यावी, तसेच काही पोलिस कर्मचारी या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गावचे असल्याने त्यांना इतरत्र हलवावे आदी मुद्द्यांवर आमची पोलिस अधीक्षक यांच्याशी चर्चा घडवून आणण्यासाठीच्या बैठकीबाबतचे पत्र आम्हाला दोन दिवसांत पोलिस प्रशासनाने द्यावे. अन्यथा, येत्या सहा तारखेपासून कोरेगाव पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला..MPSC Success Story : सलगरचे विजय जगताप 114 वी रेंक घेऊन एम. पी. एस. सी परीक्षा उत्तीर्ण; सलगर बुद्रुक गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा.कोरेगाव पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप असल्याबाबतचे निवेदन आमदार शशिकांत शिंदे यांनी महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांसमवेत येऊन पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांना दिले. या वेळी राजाभाऊ जगदाळे, अरुण माने, संजना जगदाळे, प्रतिभा बर्गे, ॲड. पांडुरंग भोसले, प्रीतम बर्गे, प्रशांत गुरव, हेमंत बर्गे, किशोर ना. बर्गे, दिनेश बर्गे, जयवंत घोरपडे, संजय पिसाळ, प्रवीण बर्गे, अशोक केंजळे, इसाक सुतार, अमरसिंह बर्गे, दिनेश सणस, गणेश धनवडे, राजेंद्र फाळके, सुधीर फाळके, नितीन लवंगारे, शिवाजी गुरव, नीलेश जगदाळे, राजकुमार जगदाळे आदींसह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..कोणाच्या तरी सांगण्यावरून त्यांच्या दबावाखाली काम करत कोरेगावचे पोलिस निरीक्षक नागरिकांना, तसेच महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना नाहक त्रास देऊन जाणूनबुजून अन्याय करत आहेत, असा आरोप आमदार शिंदे यांनी या वेळी केला..दिलेल्या निवेदनातील मुद्द्यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांनी दिले. यावेळी झालेल्या संवादादरम्यान पोलिस अधीक्षक यांनी स्वतः कोरेगाव येथे येण्याचे मान्य केले. त्यानंतर पोलिस अधीक्षक यांच्याशी चर्चा घडवून आणण्यासाठीच्या बैठकीबाबतचे पत्र आम्हाला दोन दिवसांत पोलिस प्रशासनाने द्यावे. अन्यथा, येत्या सहा तारखेपासून कोरेगाव पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा आमदार शिंदे यांनी दिला..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.तडीपारी, मोकासाठी प्रयत्नआमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, की कोणाच्या तरी सांगण्यावरून आमच्या कार्यकर्त्यांना नामोहरम करण्याचे प्रयत्न पोलिसांकडून होत आहेत. मोका लावण्यासाठी, तडीपार करण्यासाठी आमच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे काम कोरेगाव पोलिस ठाण्यामार्फत सुरू आहे.mpsc success story.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.