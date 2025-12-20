सातारा - विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर नव्याने निवडून आलेल्या जिल्ह्यातील आठ आमदारांना त्यांचा हक्काचा आमदार फंडासाठी वाट पाहावी लागत असल्याचे चित्र आहे. सातत्याने निधीचा पाठपुरावा केल्यानंतर आता केवळ सहा कोटी ९३ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे.नोव्हेंबर २०२४ पूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या व पूर्ण झालेल्या कामांना हा निधी दिला जाणार आहे. त्यामुळे निधी वाटपातही आमदारांच्या नशिबी प्रतीक्षाच असल्याचे चित्र आहे..जिल्ह्यात विधानसभेचे आठ व विधान परिषदेचे दोन असे दहा आमदार आहेत. या आमदारांना प्रत्येक वर्षी पाच कोटींचा निधी मिळतो. त्यानुसार ५० कोटींचा निधी प्रतिवर्षी आमदार फंडाच्या माध्यमातून जिल्ह्याला मिळतो; पण २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांना आतापर्यंत निधीची प्रतीक्षाच करावी लागली आहे.याबाबतचे नवीन पोर्टल सुरू करण्यात आले असल्याने निधी वितरणात विलंब लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात असले, तरी निधी वितरणात सरकारने काही बदल केले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे..जी कामे पूर्ण झाली आहेत, त्यांनाच निधी वितरित करण्याची भूमिका घेतली आहे. नुकताच जिल्ह्यातील आमदारांना एकत्रित सहा कोटी ९३ लाखांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. हा निधी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या व पूर्ण झालेल्या कामांना देय आहे. त्यामुळे कमी प्रमाणात निधी मिळत असल्याने आमदारांना आपल्या मतदारसंघात इतर फंडातून विकासकामे करावी लागत आहेत..स्थानिक गरजांनुसार निधीचा वापरआमदार फंडातून रस्ते, शाळांच्या खोल्या, अंगणवाडी केंद्र, व्यायामशाळा, शौचालय, लहान बंधारे बांधणे ही कामे केली जातात. विधान परिषदेच्या आमदारांना हा निधी राज्यात कोठेही वापरता येतो. आमदारांना दर वर्षी पाच कोटींचा निधी दिला जातो. जो स्थानिक गरजेनुसार विकासकामे सुचविण्यासाठी वापरला जातो..मागणी २१ ची, मिळाले सातच कोटीजिल्हा नियोजन समितीकडून शासनाला आमदार फंडासाठी २१ कोटींच्या निधींची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात कमी प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे. आता कामे पूर्ण होतील, तसा निधी उपलब्ध करण्याची शासनाची भूमिका दिसत आहे. उर्वरित १५ कोटींची मागणी नियोजन समितीने केली आहे. हा निधी लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नव्याने आमदार झालेल्यांना आपल्या हक्काच्या आमदार फंडासाठीही निधीची वाट पाहण्याची वेळ आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.