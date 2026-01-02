Satara Sahitya Sammelan: साहित्य संमेलनात आधुनिक गाडगेबाबा; हातात खराट्यासह खापरी घेऊन अभिनयाद्वारे ‘माय मराठी’चा गौरव ..

-स्वप्नील शिंदेसातारा: छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी, ता. १ : अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात राज्यभरातील साहित्य क्षेत्रातील दिग्गज सहभागी झाले आहेत. यामध्ये गाडगेबाबांच्या वेशात ‘स्वच्छता, मुली वाचवा, खाऊ नका गुटखा, संसार होईल फाटका’ असा संदेश देणारा एक अवलिया सहभागी झाला आहे. फुलचंद नागटिळक असे त्यांचे नाव असून, ते १९९३ पासून राज्यभरातील सर्वच संमेलनांत हजेरी लावत असतात..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...संत गाडगेबाबा यांच्या विचाराने प्रभावित झालेल्या श्री. नागटिळक मूळचे खैराव (ता. माढा, जि. सोलापूर) येथील असून, त्यांचा व्यवसाय शेती आहे. लहानपणापासून त्यांना वाचनाची आवड असल्याने त्यांना कविता करण्याचा छंद लागला. त्यांच्या विविध कवितांचा ‘मायभूमी’ हा काव्यसंग्रह प्रसिद्ध झाला आहे. ते १९९३ मध्ये साताऱ्यात झालेल्या संमेलनात पहिल्यांदा सहभागी झाली होते. त्यानंतर बहुतांशी साहित्य संमेलनांत ते हजेरी लावतात. .त्या संमेलनाला गाडगेबाबांच्या वेशात जाऊन परिसराची स्वच्छता करतात. त्यानंतर संमेलनस्थळी ‘नटसम्राट’ हा एकपात्री प्रयोग करतात. आतापर्यंत त्यांनी सात हजार ७६८ प्रयोग केले आहेत. श्री. नागटिळकांच्या एकपात्री अभिनयाला चांद्यापासून ते बांध्यापर्यंत रसिकांची चांगलीच दाद मिळत आहे. राज्यभर स्वच्छतेसाठी प्रबोधन करणाऱ्या या अवलिया स्वच्छतादूताची नाट्य कलाक्षेत्रातही घोडदौड सुरू आहे..माय मराठीची सेवा करण्याच्या प्रेरणेतून त्यांनी संत साहित्याचा आधार घेऊन साहित्याचे व नाट्यकलेची आवड जपली. त्यांनी कुसुमाग्रजांच्या नाशिक येथील घरातच नटसम्राटाचा एकपात्री प्रयोग सादर करून कुसुमाग्रजांची वाहवा मिळवली. शंकर पाटील, चि. वी. जोशी, जी. ए. कुलकर्णी यांच्या साहित्यातील अनेक पात्रे त्यांनी साकारली आहेत..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .नटसम्राटमधील अप्पासाहेब बेलवलकर, कावेरी, नंदा, शारदा, नलू विठोबा ही पात्रे ते साकारतात. एवढेच नाही तर खैराव येथे दरवर्षी ग्रामीण मराठी साहित्य संमेलन घेतात. आतापर्यंत त्यांनी दहा संमेलने घेतली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.