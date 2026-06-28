सातारा

Moharram festival: मोहरमने जुळली दुरावलेली नाती! २० वर्षांचा जमीनवाद मिटला; तीन भावांमध्ये पुन्हा सलोखा

Three cousins reunited after two decades in Satara district: मोहरमच्या पावन दिवशी पोलिसांच्या मध्यस्थीने मार्डीतील मुलाणी कुटुंबातील २० वर्षांचा जमीनवाद संपुष्टात; तिघा भावांमध्ये पुन्हा ऐक्य, सलोखा आणि आपुलकीची नवी सुरुवात
Police Mediation Ends 20-Year Family Land Dispute on Moharram Day

Police Mediation Ends 20-Year Family Land Dispute on Moharram Day

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंदवले : सत्य, त्याग, मानवता आणि बंधुभावाची शिकवण देणाऱ्या मोहरम सणादिवशीच तब्बल वीस वर्षांपासून कटुतेने दुरावलेल्या तीन भावांच्या नात्यात पुन्हा सलोखा निर्माण झाला. पोलिस यंत्रणेच्या मध्यस्थीने झालेल्या या सामोपचारामुळे मार्डी (ता. माण) येथील केवळ एका जमीनवादाचा शेवटच झाला नाही, तर मानवतेचा आणि ऐक्याचा नवा संदेशही सर्वत्र पोहोचला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police
district
Moharram festival
land dispute Maharashtra
mediation violence