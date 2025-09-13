सातारा

Mahabaleshwar Accident: महाबळेश्वर येथील चिखली परिसरात माकडाच्या झडपेमुळे दुचाकी अपघात; पती मृत, पत्नी गंभीर जखमी

Accident News: तापोळा रस्त्यावर चिखली परिसरात खाद्याच्या शोधात असलेल्या एका माकडाने दुचाकीवर झडप घातली. यामुळे झालेल्या अपघातात पतीचा मृत्यू झाला, तर पत्नी जखमी झाली आहे.
Mahabaleshwar Accident

Mahabaleshwar Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महाबळेश्वर : तापोळा रस्त्यावर चिखली परिसरात खाद्याच्या शोधात असलेल्या एका माकडाने दुचाकीवर झडप घातली. यामुळे झालेल्या अपघातात पतीचा मृत्यू झाला, तर पत्नी जखमी झाली आहे.

Loading content, please wait...
police
accident
Mahabaleshwar
road accident
Monkey
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com