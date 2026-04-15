Organ Donation Story: सासूने दिले जावयाला जीवनदान; रक्ताच्या नात्यांनी साथ सोडली, किडनी दानातून उभा केला संसाराचा आधार!

कास: नातेवाइकांनी साथ सोडल्यानंतर किडनीच्या आजाराने त्रस्त असणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पार्टे यांना त्यांच्या सासूबाई अलका संपत धनावडे यांनी किडनी देऊन आपल्या जावयाला नवजीवन दिले. .बांधकाम व्यावसायिक, जावळी तालुक्यातील गोंदेमाळ गावचे व लक्ष्मी चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष विनोद पार्टे हे गेल्या अनेक दिवसांपासून किडनीच्या आजाराने त्रस्त होते. डॉक्टरांनी त्यांना तत्काळ किडनी ट्रान्स्फर करण्याचा सल्ला दिला होता. .मात्र, नात्यातील सर्व लोकांनी किडनी देण्यास नकार दिल्यानंतर पार्टे यांच्या पत्नी विद्या पार्टे या किडनी देण्यासाठी तयार झाल्या. मात्र, मुलीला किडनी दान न करू देता स्वतः सासूने आपल्या जावयाला किडनी दान करून नवजीवन देत मुलीचा संसार पुन्हा एकदा सुरळीत करून समाजापुढे एक नवा आदर्श ठेवला आहे..विनोद पार्टे हे लक्ष्मी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक सर्वसामान्य जनतेसाठी अहोरात्र झटत असतात. त्यांनी अनेक मुले दत्तक घेऊन पालकत्व स्वीकारले आहे. त्याचबरोबर ते प्राणी पक्षी व निसर्गावर प्रेम करणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून परिचित आहेत. सासूच्या रूपाने देव भेटल्याची भावना श्री. पार्टे यांनी बोलून दाखवली. ते पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असून, सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे..घरचे, नातेवाईक साथ सोडतात, तेव्हा सासूने आपल्याला आधार दिला. हे माझ्यासाठी नवजीवन आहे. त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर जे उपकार केले त्याची परतफेड करू शकत नाही; पण सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेचे अश्रू पुसण्याचे काम इथून पुढेही करत राहीन.- विनोद पार्टे