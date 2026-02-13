MPSC Result : क्लास वन अधिकारी होऊन केले वडिलांचे स्वप्न पूर्ण, सातारारोडच्या कन्येची भरारी; MPSC परीक्षेत राज्यात पटकावला नववा क्रमांक

सातारारोड : सातारारोडच्या कन्या मृदुला अर्जुन घाडगे-सपकाळ यांनी एमपीएससीच्या परीक्षेत राज्यात (MPSC Result 2026) नववा क्रमांक व ओबीसी प्रवर्गातून महिलांमध्ये दुसरा क्रमांक मिळवून कृषी उपसंचालक पदाला गवसणी घातली. माहेरी सातारारोड येथे प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेऊन वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एमपीएससीची तयारी करत असतानाच विवाह झाला आणि त्यानंतर सांगली येथील सासरच्या मंडळींकडून मिळालेल्या प्रोत्साहनामुळे मृदुला यांनी हे यश मिळविले..सर्वसामान्य घाडगे कुटुंबातील मृदुला यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सातारारोड येथील चंद्रकांत वसंतरावदादा पाटील विद्यालयात झाले. आई रजनी या गृहिणी आणि दैनिक ‘सकाळ’च्या तनिष्का ग्रुप व संस्कृती महिला मंडळाच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यात सक्रिय आहेत, तर वडील अर्जुन घाडगे जरंडेश्वर शुगर मिलमध्ये ओव्हरसियर म्हणून कार्यरत (Agriculture Deputy Director) आहेत. मृदुला यांनी दहावीमध्ये गावातील विद्यालयात प्रथम क्रमांक पटकावला..Leopard Attack on Farmer : पतीसाठी सावित्री होऊन धावली पत्नी! बिबट्याने शेतकऱ्यावर झडप घातली, पण ती जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी भिडली!.पुढे अकरावी व बारावी शारदानगर, बारामती येथे व त्यानंतर कऱ्हाड येथील कृष्णा महाविद्यालयामध्ये कृषी पदवीचे शिक्षण घेतले. १७-१८ जणांच्या एकत्र कुटुंबात राहून प्रतिकूल परिस्थितीत मृदुला व त्यांच्या भावंडांनी शिक्षण घेतले. ‘मी ॲग्रिकल्चरची पदवी मिळवू शकलो नाही; पण माझ्या मुलीने ती पदवी मिळवून क्लास वन अधिकारी व्हावे,’ असे मृदुला यांच्या वडिलांचे स्वप्न होते. त्यानुसार मृदुला यांनी ॲग्रिकल्चरमधून पदवी प्राप्त करून एमपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू केली..त्याच दरम्यान विवाह झाला. मृदुला यांचे सासर सांगली. पती विनायक, सासू कुसुम व सासरे शंकर सपकाळ या सर्वांनीही मृदुला यांना सहकार्य केल्याने त्यांनी पीएसआयची परीक्षा दिली. मृदुला प्री व मेन्स दोन्ही परीक्षा पास झाल्या. मात्र, फिजिकल टेस्टच्या आदल्या दिवशी प्रॅक्टिस करताना गुडघ्याचे लिगामेंट दुखावले गेल्याने मृदुला यांना जागेवरून उठताच येत नव्हते..Ladki Bahin Yojana e-KYC : लाडक्या बहिणींना गुड न्यूज! आता एकदमच मिळणार 6000 रुपये; 'ई-केवायसी'साठी 'या' तारखेपर्यंत मुदतवाढ.त्यामुळे त्यांना फिजिकल टेस्ट देता आली नाही. परिणामी, त्यांची पीएसआयची संधी हुकली. मृदुला यांचे सासरे शंकर सपकाळ माध्यमिक शिक्षक. त्यांच्या प्रोत्साहनातून मृदुला यांनी पुन्हा अभ्यास सुरू केला आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत राज्यात नववा क्रमांक प्राप्त करत कृषी विभागात वर्ग एकचे पद मिळविले..आमच्या १७-१८ जणांच्या एकत्र कुटुंबात राहून प्रतिकूल परिस्थितीत मुलांचे शिक्षण झाले. फारशा सुविधा नव्हत्या. मृदुलाने मोठे कष्ट घेऊन यश मिळविले, याचा अभिमान वाटतो.- रजनी घाडगे, मृदुला यांच्या आई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.