सातारा : एसटीने प्रवास करताना वारंवार प्रवासी आणि वाहक यांच्यामध्ये वादाचे प्रसंग घडायचे. अनेकदा या वादाचे कारण असायचे तिकिटासाठी मागितलेले सुटे पैसे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी प्रवासात डिजिटल व्यवहारांना सुरुवात झाल्याने प्रवाशांकडून त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. यूपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून तिकीट काढण्याच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत असल्याने वादावादीच्या प्रसंगांनाही ब्रेक लागताना दिसत आहे. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.वाहक व प्रवाशांचा एसटी प्रवास अधिक सुलभ झाला आहे. यूपीआय व्यवहारांमुळे पारदर्शकता वाढली असून, महसूल गळतीला आळा बसण्यास मदत होत आहे. येत्या काळात डिजिटल पेमेंटचा वापर आणखी वाढणार आहे. दरम्यान, राज्यात सप्टेंबर २०२५ महिन्यात एकूण सुमारे ४९ कोटी ७९ लाखांहून अधिक यूपीआयद्वारे तिकीट व्यवहार झाले असून, त्यातून ६४ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. .ऑक्टोबर महिन्यात ही संख्या आणखी वाढत ७७ कोटी ३२ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे, तर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये यूपीआय व्यवहारांमधून सुमारे ७८ कोटी ६६ लाखांचा महसूल मिळाल्याची नोंद आहे. यामध्ये एकूण सुमारे ६२ कोटी ५९ लाखांहून अधिक यूपीआयद्वारे तिकीट व्यवहार झाले असून, त्यातून ८३ कोटी ६७ लाखांचा महसूल जमा झाला आहे..एसटी वाहक आणि प्रवाशांमध्ये सुट्या पैशांवरून वादावादीचे प्रकार घडत होते. मात्र, राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बससेवेमध्ये डिजिटल व्यवहारांना सुरुवात केल्यानंतर त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सातारा विभागात डिसेंबर महिन्यात एक कोटी ६२ लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे.- ज्योती गायकवाड, विभाग नियंत्रक, सातारा.माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.डिसेंबरमध्ये सातारा विभागात उत्पन्नाचा उच्चांकजिल्ह्यात विविध विभागांतील एसटीच्या योग्य संचलनामुळे उत्पन्नात उच्चांक केला आहे. एक हजार १६५ एसटी बसच्या माध्यमातून एका महिन्यात एसटीच्या तिजोरीत एक कोटी ६२ लाखांचे उत्पन्न आले आहे. कॅशलेश सुविधा मिळाल्यानेही काही प्रमाणात उत्पन्नात वाढ होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.