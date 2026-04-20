MSRTC innovation: एसटी महामंडळाचे टेक्नोसॅव्ही पाऊल! इंधन गळतीवर ‘एआय’ सेन्सरचा वापर, लाखोंचा तोटा कमी होणार..

-हेमंत पवार कऱ्हाड : एसटीच्या इंधन गळतीमुळे दर १०० लिटरमागे चार ते पाच लिटरची तूट होत आहे. या गळतीतून महामंडळाला लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. तो रोखण्यासाठी तसेच इंधन भरण्यातील अनियमितता टाळण्यासाठी एसटीच्या प्रत्येक पंपावर इंधन टाकी व नोझलला एआय आधारित सेन्सर बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे तूट भरून निघून त्यातील सत्यता समोर येण्यास मदत होणार आहे. .राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये इंधन भरताना सध्या अनेक ठिकाणी इंधन गळती किंवा मोजमापातील फरकामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. काही ठिकाणी मानवी चुका किंवा दुर्लक्षही कारणीभूत ठरत आहे. एआय प्रणालीमुळे या सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार असून, पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल..प्रत्येक इंधन टाकीवर सेन्सरनव्या प्रणालीअंतर्गत एसटीच्या प्रत्येक इंधन पंपावर टाकी व नोझलला अत्याधुनिक सेन्सर बसविले जाणार आहेत. हे सेन्सर इंधन भरण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने नजर ठेवतील. इंधन भरताना होणारी गळती, अनियमितता किंवा संभाव्य गैरप्रकार त्वरित लक्षात येऊन त्याची नोंद प्रणालीत होणार आहे. त्यामुळे तुटीचे अचूक कारण शोधणे सोपे होणार आहे. या सेन्सरद्वारे मिळणारी माहिती थेट नियंत्रण कक्षात पोहोचणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रिअल-टाइम निरीक्षण करता येणार आहे..संशयास्पद व्यवहारावर कारवाई करणे शक्यकोणत्याही प्रकारचा संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास तत्काळ कारवाई करणे शक्य होणार आहे. या उपक्रमामुळे इंधन व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. या प्रणालीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने सर्व आगारात करण्यात येणार आहे..एआय सेन्सर कसे करणार काम?एआय आधारित सेन्सर प्रणाली ही इंधन भरण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष ठेवणारी स्मार्ट यंत्रणा बसवण्यात येईल. टाकीतून नोझलपर्यंत इंधन प्रवाहाचे मोजमाप करून त्यातील प्रत्येक बदलाची नोंद केली जाते. जर इंधन गळती झाली किंवा मोजमापात फरक आढळला, तर ही प्रणाली त्वरित अलर्ट देते. यामध्ये डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करून दीर्घकालीन पॅटर्नही तपासले जातात. त्यामुळे वारंवार होणाऱ्या त्रुटी किंवा संशयास्पद व्यवहार ओळखणे सोपे होते. ही प्रणाली मानवी हस्तक्षेप कमी करून अधिक अचूकता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करते.