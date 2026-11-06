सातारा

NCMC Smart Card : महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना एनसीएमसी कार्डसाठी नवीन वर्षापर्यंत मुदतवाढ!

MSRTC NCMC Smart Card : कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय १ जानेवारी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलला - परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक
Transport Minister Pratap Sarnaik announces an extension of the NCMC smart card deadline for women and senior citizens using MSRTC services.

Transport Minister Pratap Sarnaik announces an extension of the NCMC smart card deadline for women and senior citizens using MSRTC services.

esakal

हेमंत पवार
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कऱ्हाड : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामार्फत शासनाच्या निर्देशानुसार समाजातील विविध घटकांना सवलतीच्या दरात प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. या सवलतींचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावीपणे मिळावा, यासाठी महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांसाठी एनसीएमसी (NCMC) स्मार्ट कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे

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