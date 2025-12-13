सातारा

Satara Drug Bust : साताऱ्यात खळबळ! सावरीतील शेडवजा फॅक्टरीत १५ कोटींचा एमडी ड्रग्ज साठा जप्त, मुंबई पोलिसांची गुप्त कारवाई

Mumbai Police raid in Savari : जावळी तालुक्यातील सावरी येथे सुरू असलेल्या शेडवजा फॅक्टरीत एमडी ड्रग्जची निर्मिती आणि साठवणूक होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार मुंबई पोलिसांच्या कारवाईत उघड
सातारा : जावळी तालुक्यातील सावरी येथे एम डी ड्रग्ज या कंपनीवर छापा टाकून मुंबई पोलिसांनी तब्बल 15 कोटी रुपयांचा अंमली पदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. या शेडवजा फॅक्टरीत अंमली पदार्थांची निर्मिती व कच्चा मालाचा साठा करण्यात आला होता.

