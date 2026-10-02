सातारा

Munawale Water Tourism: पर्यटकांसाठी मोठी बातमी! मुनावळे जलपर्यटन झाले खुले; साहसी खेळांचा थरार अनुभवता येणार, देशातील गोड्या पाण्यातील पहिले जलपर्यटन केंद्र

Munawale Water Tourism Centre Reopens With Adventure Sports: मुनावळे जलपर्यटन केंद्र पुन्हा खुले; साहसी खेळांसह पर्यटकांसाठी नवा अनुभव
Satara Munawale Water Tourism Centre Reopens With Adventure Sports And Modern Freshwater Tourism Facilities

Satara Munawale Water Tourism Centre Reopens With Adventure Sports And Modern Freshwater Tourism Facilities

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सकाळ वृत्तसेवा
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कास: पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू म्हणून उदयास येत असलेले मुनावळे जलपर्यटन केंद्र रविवार (दि. २७) पासून पुन्हा पर्यटकांसाठी खुले झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असलेले हे पर्यटन केंद्र सुरू झाल्याने राज्यभरातून येणाऱ्या पर्यटकांना कोयना धरणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयावर विविध साहसी जलक्रीडांचा थरार अनुभवता येणार आहे.

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