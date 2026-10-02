Munawale Water Tourism: पर्यटकांसाठी मोठी बातमी! मुनावळे जलपर्यटन झाले खुले; साहसी खेळांचा थरार अनुभवता येणार, देशातील गोड्या पाण्यातील पहिले जलपर्यटन केंद्र

कास: पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू म्हणून उदयास येत असलेले मुनावळे जलपर्यटन केंद्र रविवार (दि. २७) पासून पुन्हा पर्यटकांसाठी खुले झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव गेल्या तीन महिन्यांपासून बंद असलेले हे पर्यटन केंद्र सुरू झाल्याने राज्यभरातून येणाऱ्या पर्यटकांना कोयना धरणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयावर विविध साहसी जलक्रीडांचा थरार अनुभवता येणार आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. देशातील गोड्या पाण्यातील पहिले आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जलपर्यटन केंद्र म्हणून या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येत असून, अत्याधुनिक सुविधा, साहसी खेळ आणि पर्यावरणपूरक पर्यटनाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..मुनावळे येथे पर्यटकांना स्कुबा डायव्हिंग, बनाना राईड, जेट स्की, पॅरासेलिंग, बम्पर राईड, हॉट एअर बलून, लेक क्रूझिंग बोट, फ्लाईंग फिश, फ्लायबोर्डिंग आदी साहसी जलक्रीडांचा अनुभव घेता येणार आहे. दरम्यान या प्रकल्पामुळे परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत..राज्य वन्यजीव मंडळाची मंजुरी..मुनावळे जलपर्यटन केंद्र सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्राच्या सीमेपासून एक किलोमीटरच्या आत बफर क्षेत्रात येते. त्यामुळे या संवेदनशील परिसरात प्रकल्पातील बांधकामांच्या कामांना विविध पर्यावरण व वन्यजीवविषयक मंजुरी आवश्यक होती. मात्र राज्य वन्यजीव मंडळासह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व इतर संबंधित विभागांची मंजुरी मिळाल्याने प्रकल्पाच्या पुढील कामांना गती मिळणार आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजुरीही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे..अल्ट्रा लक्झरी हाऊसबोटची भर..मुनावळे येथील जलपर्यटन केंद्रावर अत्याधुनिक आणि पर्यावरणपूरक बोटींचा वापर करण्यात येत आहे. आगामी काळात आणखी बोटी दाखल होणार असून, त्यामध्ये अल्ट्रा लक्झरी हाऊसबोट, सोलर इलेक्ट्रिक क्रूझिंग बोट, लेक क्रूझिंग बोट, कॅराव्हल सेल बोट, मल्टीहुल क्रूझिंग एफआरपी बोट यासह विविध बोटींचा समावेश आहे..पायाभूत सुविधांची उभारणी..मुनावळे येथे पहिल्या टप्प्यात विविध पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. वन विभागाच्या मंजुरीनंतर या कामांना आता गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. यामध्ये पर्यटन विभागाचे क्षेत्रीय कार्यालय, प्रेक्षागृह (गॅलरी), उपाहारगृह, तिकीट आरक्षण कक्ष, सुरक्षा चौकी, पर्यटक निवास व्यवस्था, बोटिंग क्लब आणि बोट धक्का यासह विविध कामे केली जाणार आहेत..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.सह्याद्रीच्या सान्निध्यात जेट स्की, पासून पॅरा सेलिंग , पर्यंत साहसाचा अनोखा अनुभव सह्याद्रीच्या हिरव्यागार डोंगररांगा, निळेशार आणि विस्तीर्ण कोयना जलाशय, सभोवतालचा निसर्ग आणि त्याच पाण्यावर वेगाने धावणाऱ्या अत्याधुनिक जलक्रीडा साधनांचा रोमांच - हा अनुभव घ्यायचा असेल तर मुनावळे आकर्षक साहसी पर्यटनस्थळ असून पर्यटकांनी या सुविधांचा आनंद घ्यावा.हनुमंत हेडे, वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक, मपविम, प्रादेशिक कार्यालय पुणे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.