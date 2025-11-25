Patan Politics: पालिका निवडणुकीतच करिष्मा दाखवू : खासदार नितीन पाटील; भाषणे सांगून विकास होत नाही, पाटण तालुक्यातील राजकारणाबाबत काय म्हणाले?

ढेबेवाडी : दोन गटांभोवतीच राजकारण फिरणाऱ्या पाटण तालुक्यात जातीयवादी पक्षांकडे न जाता पुरोगामी विचारांच्या मंडळींना सोबत घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून सक्षम पर्याय द्यायचा आहे. आगामी निवडणुकीत येथे तरुणांना संधी देऊन सर्व जागा लढाव्या लागतील, असे प्रतिपादन खासदार नितीन पाटील यांनी केले. जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या पालिकांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा करिष्मा दिसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...कुंभारगाव (ता. पाटण) येथे राष्ट्रवादीचा (अजित पवार) कार्यकर्ता संवाद मेळावा झाला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. खासदार पाटील म्हणाले, ‘‘विकासाचं राजकारण करायचे म्हटले, की सत्तेसोबत राहण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. केवळ मोकळ्या सभा आणि भाषणे सांगून गावागावांचा विकास होत नाही. त्यामुळे आम्ही अजित पवार यांचे सक्षम नेतृत्व मानून राष्ट्रवादीसोबत गेलो. खंडाळा आणि किसन वीर साखर कारखान्यातून त्याचा चांगला परिणामही दिसून आला. जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या नगरपालिका निवडणुकीतसुद्धा तुम्हाला करिष्मा दिसेल. इतर पक्षांपेक्षा राष्ट्रवादीची कामगिरी निश्चितपणे सरस असेल. .राष्ट्रवादीला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी सर्वांना रात्रीचा दिवस करायचा आहे. पुढच्या २५ वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी हा एक सक्षम व ताकदवान पक्ष असेल. उपमुख्यमंत्री पवार, मंत्री मकरंद पाटील आणि मी स्वतः सर्वांना विश्वासात घेऊन तुमचे प्रश्न, अडचणींची सोडवणूक करेन.’’.जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळस्कर म्हणाले, ‘‘पाटण तालुक्यात दोन गटांच्या दिग्गज नेत्यांच्या विरोधात जाऊन पक्ष बळकटीचे काम करणे सोपे नसताना संजय देसाई यांनी ते करून दाखवले. अशा पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची फळी मजबूत होत गेल्यास पुन्हा राष्ट्रवादी जिल्ह्यात एक नंबरवर येईल.’’.Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...\rप्रशांत पाटील, पृथ्वीराज गोडसे, सीमा जाधव, किसान मोर्चाचे सुनील पाटील, राजेंद्र लवंगारे, मनोज देशमुख आदींची भाषणे झाली. राष्ट्रवादी युवकच्या पाटण तालुका उपाध्यक्षपदी निवडीबद्दल सूरज भुलुगडे यांचा सत्कार झाला. श्रीनिवास शिंदे, माजी कृषी सभापती किरण साबळे- पाटील, सादिक इनामदार, संदीप चव्हाण, संजय महिपाल आदींसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. संजय देसाई यांनी प्रास्ताविक केले. विक्रम देसाई, सौरभ देसाई, राजेंद्र पाटील, पदाधिकारी, ग्रामस्थांनी स्वागत केले. प्रा. सचिन पुजारी, सुनील सुतार यांनी सूत्रसंचालन केले. तुकाराम पाटील यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.