साताऱ्यात दोन्ही राजे एकत्र येणार ?; उदयनराजे म्हणाले- मनोमिलन राहणार तर शिवेंद्रसिंहराजेंनी दिले 'हे' संकेत..

Mutual Understanding in Palika”: भारतीय जनता पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर खासदार उदयनराजे भोसले व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना पत्रकारांनी मनोमिलनाच्या प्रश्नावर छेडले. यावर उदयनराजेंनी मात्र, सारखे सारखे तेच तेच काय विचारता, असे म्हणत सातारा पालिकेत मनोमिलनच राहणार आहे.
Satara’s two royal leaders — Udayanraje and Shivendrasinhraje Bhosale — drop key hints of possible political understanding ahead of Palika elections.

सातारा: सातारा पालिकेत मनोमिलनच राहणार, याबाबत पुन्हा एकदा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी स्पष्ट संकेत दिले. मात्र, याच मुद्द्यावर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जे काही निर्णय देतील, त्याप्रमाणे होईल. त्यांच्या सूचनेनुसार सातारा पालिकेत सातारकरांच्या हिताचे निर्णय होतील, असे सांगत मनोमिलनाचे संकेत दिले.

