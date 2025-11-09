साताऱ्यात दोन्ही राजे एकत्र येणार ?; उदयनराजे म्हणाले- मनोमिलन राहणार तर शिवेंद्रसिंहराजेंनी दिले 'हे' संकेत..

सातारा: सातारा पालिकेत मनोमिलनच राहणार, याबाबत पुन्हा एकदा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी स्पष्ट संकेत दिले. मात्र, याच मुद्द्यावर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जे काही निर्णय देतील, त्याप्रमाणे होईल. त्यांच्या सूचनेनुसार सातारा पालिकेत सातारकरांच्या हिताचे निर्णय होतील, असे सांगत मनोमिलनाचे संकेत दिले..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.भारतीय जनता पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर खासदार उदयनराजे भोसले व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना पत्रकारांनी मनोमिलनाच्या प्रश्नावर छेडले. यावर उदयनराजेंनी मात्र, सारखे सारखे तेच तेच काय विचारता, असे म्हणत सातारा पालिकेत मनोमिलनच राहणार आहे. माझी पहिल्यापासून सातारा पालिकेचा नगराध्यक्ष होण्याची इच्छा होती. आता खासदारकीचा राजीनामा देतो आणि नगराध्यक्ष होतो, असे ते मिश्कीलपणे म्हणाले. इतर प्रश्नांवर त्यांनी शिवेंद्रबाबांना विचारा म्हणत अधिक बोलणे टाळले.. त्यानंतर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना याच विषयावर विचारले असतो ते म्हणाले, ‘‘आज नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे नियोजन करण्यासाठी भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. यामध्ये निवडणुकीचे नियोजन करण्यात आले, तसेच पक्षाकडून आलेल्या सूचनांवर चर्चा झाली. येत्या पाच, सहा दिवसांत सर्व निर्णय होणार आहेत..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...जिल्ह्यातील कुठल्याच पालिकेच्या हद्दीत राजकीय हालचाली दिसत नाहीत.’’ सातारा पालिकेत मनोमिलन असणार का? यावर शिवेंद्रसिंहराजेंनी मनोमिलनावर जे काही निर्णय होतील ते भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतील, त्याप्रमाणे होतील. सातारा पालिकेत सातारकरांच्या हिताचेच निर्णय होतील, असे सांगत त्यांनीही मनोमिलनाचे संकेत दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.