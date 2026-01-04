CM Devendra Fadnavis: नायगावचे नाव सावित्रीनगर करणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; सावित्रीबाईंचे स्मारक लढण्याची प्रेरणा देणार!

खंडाळा : नायगाव ग्रामसभेने व ग्रामविकास विभागाने प्रस्ताव सादर केल्यास गावाचे नाव क्रांतिज्योती सावित्रीनगर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नायगाव येथे सांगितले. सावित्रीबाई यांचे स्मारक महिलांना समाजविघातक शक्तीविरोधात लढण्याची प्रेरणा देणार असून, महिला प्रशिक्षण केंद्रात आवश्यक सुविधा देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .नायगाव (ता. खंडाळा) येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १९५ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्राच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, आमदार डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे व सचिन पाटील, माजी आमदार मदन भोसले, सचिव एकनाथ डवले, सरपंच स्वाती जमदाडे व मान्यवर उपस्थित होते..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘केवळ येथे स्मारक नाही, तर महिलांना सक्षम करण्याकरिता मोठे केंद्र उभारण्यात येणार आहे. सध्या राज्यात ५० लाख बहिणी या लखपती दीदी आहेत. यापुढे एक कोटी बहिणींना लखपती दीदी बनविणार असून, यापुढे बहिणींना केवळ लाडक्या बहिणी न ठेवता ‘लखपती दीदी’साठी प्रयत्न करणार आहे.’’.ग्रामविकासमंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांमुळेच हे स्मारक उभे राहात आहे. यासाठी अधिकचे ५० कोटी व पर्यटन विभागाची दोन एकर जागा मिळावी, तसेच या भूमीला सावित्रीमाईंचे नाव द्यावे. यापुढे कटगुणलाही महात्मा फुले यांचे भव्य स्मारक उभे करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.’’.अन्न व नागरी पुरवठामंत्री भुजबळ म्हणाले, ‘‘देवा देता हैं । तो छप्पर फाडके देता हैं ।. पुणे येथील फुले वाड्याचे काम खूप रेंगाळले असून, त्यास गती द्यावी, तसेच महात्मा फुले यांची २०० वी जयंती सोहळा देशभर साजरी करण्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले असून, नायगावचे नाव हे क्रांतिज्योती सावित्रीनगर करण्याबाबत विचार करावा. महाज्योतीच्या जागेचा प्रश्न सोडवून ग्रंथालय इमारत उभी करावी.’’.याप्रसंगी मकरंद पाटील यांचेही भाषण झाले. याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मस्थळी जाऊन पुतळ्यास अभिवादन केले, तसेच गावातील विविध विकासकामांचे ‘ई-भूमिपूजन’ही करण्यात आले.या वेळी माजी आमदार राम सातपुते, बळिराम सिरस्कार, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी, गटविकास अधिकारी अनिल वाघमारे, गटशिक्षणाधिकारी गजानन आडे, उपसरपंच गणेश नेवसे आदी उपस्थित होते. सरपंच स्वाती जमदाडे यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आभार मानले..गोरेंचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुकसावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकासाठी कमी कालावधीत निधी मिळून कामही सुरू झाले आहे. राज्यात यापूर्वी असे कधीही घडले नव्हते. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सार्थ कार्य करून दाखवले आहे. ‘आमच्या जयाभाऊंनी ही जादू केली आहे,’ अशा शब्दात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्री गोरेंचे कौतुक केले..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.मुख्यमंत्री म्हणालेसावता महाराज स्मारक विकास आराखडा तयारमुलींच्या मोफत उच्च शिक्षण योजनेला सावित्रीबाई फुले यांचे नावमोफत आरोग्य योजनेला महात्मा फुले यांचे नाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.