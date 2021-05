माझ्या अंगात अण्णासाहेब पाटलांचं रक्त, यश-अपयश न बघता शेवटपर्यंत लढणार : नरेंद्र पाटील

ढेबेवाडी (सातारा) : माथाडी कामगारांच्या (Mathadi Workers) विविध प्रश्नी आम्ही उभारलेला लढा हा विशिष्ट संघटनेच्या सभासदांपुरता मर्यादित नाही, राज्यातील तमाम माथाडी कामगार व संलग्न घटकांसाठी हा लढा असून, संबंधित विविध संघटनांनीही त्यामध्ये उतरायला पाहिजे,' असे मत माथाडी नेते नरेंद्र पाटील (Narendra Patil) यांनी व्यक्त केले. (Narendra Patil Testifies To Fight For Justice Of Mathadi Workers Satara News)

राज्यातील माथाडी कामगार व संलग्न घटकांचा अत्यावश्‍यक सेवेमध्ये समावेश करून त्यांना रेल्वे व बसमधून प्रवासाला परवानगी द्यावी आणि विमा कवचही लागू करावे आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्स्पोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने उभारलेल्या लढ्याच्या पुढील रणनीतीची माहिती देऊन लढ्यात सहभागी कामगार व पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानण्यासाठी श्री. पाटील यांनी त्यांच्याशी ऑनलाइन संवाद साधला. पाटील म्हणाले, ""या प्रश्नी गेल्या काही दिवसांत आम्ही विविध मार्गांने लढा उभारला.

महाराष्ट्र व कामगार दिनी मुंबई परिसरातील 27 रेल्वे स्थानकासमोर मागण्यांचे फलक हातात घेऊन लक्ष वेधले, न्याय्य हक्क सप्ताह, काम बंद आंदोलन, निवेदने, विविध पक्षांचे पदाधिकारी व मंत्र्यांच्या भेटीगाठी याबरोबरच राज्यपालांना भेटून मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस करण्याची विनंतीही केली, आता राज्य शासन काय निर्णय घेतेय याकडे आमचे लक्ष आहे. हा लढा पुढेही ताकदीने सुरूच ठेवणार आहोत. पुढच्याच आठवड्यात विविध जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन राज्य शासनाने याप्रश्नी गांभीर्याने लक्ष घालावे म्हणून विनंती करायला सांगणार आहोत. हे विशिष्ट संघटनेच्या सभासदांपुरते आंदोलन नसून राज्यभरातील माथाडी कामगारांसाठी आहे हे समजून घ्या. मुंबईतच माथाडी कामगारांच्या शंभरभर संघटना आहेत. त्यांनीही लढ्यात उतरून शासनाचे मागण्यांकडे लक्ष वेधावे.''

माझ्या अंगात अण्णासाहेब पाटलांचे रक्त आहे, यश-अपयश न बघता कामगारांसाठी लढत राहणे एवढंच आम्हाला ठावूक आहे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही.

-नरेंद्र पाटील, माथाडी कामगार नेते

