Koyna Reservoir: निसर्गाची अद्भुत किमया! गुलाबी पंखांचे पाहुणे कोयनात; मुनावळे परिसरात फ्लेमिंगोंचा मुक्काम, पर्यटकांसाठी नवीन पर्वणी..

कास : स्थलांतरित पक्ष्यांमध्ये विशेष आकर्षण असलेले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे फ्लेमिंगो पक्षी (रोहित पक्षी) कोयना जलाशयातील मुनावळे परिसरात प्रथमच दाखल झाले आहेत. त्यांच्या आगमनामुळे पक्षीप्रेमी व निसर्गप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दरम्यान, फ्लेमिंगो हे पर्यावरणातील जैवविविधतेचे महत्त्वाचे प्रतीक मानले जातात. त्यामुळे त्यांचे यंदा येथे दिसून आलेले आश्रयस्थान येथील जैवविविधतेलाही अधोरेखित करीत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे..मुनावळे परिसरातील जलाशयाच्या उथळ भागात फ्लेमिंगोंचा थवा विसावलेला पाहायला मिळत आहे. लांब पाय, वाकडी चोच आणि गुलाबी- पांढऱ्या रंगाच्या आकर्षक पिसांमुळे हे पक्षी सर्वांचेच लक्ष वेधून घेत आहेत. जलाशयातील सुरक्षित अधिवास, मुबलक खाद्य आणि शांत वातावरणामुळे या स्थलांतरित पक्ष्यांनी कोयना जलाशयाची निवड केली असावी, असे जाणकारांचे मत आहे..दरवर्षी विविध देशांमधून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून हे पक्षी भारतातील जलक्षेत्रांमध्ये दाखल होतात. यंदा मुनावळे परिसरात त्यांचे दर्शन झाल्याने कोयना परिसराच्या जैवविविधतेत भर पडली आहे. स्थानिक नागरिक आणि छायाचित्रकारांकडून फ्लेमिंगोंचे छायाचित्रण सुरू असून, त्यांच्या उपस्थितीमुळे पक्षीनिरीक्षण पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. या दुर्मिळ पाहुण्या पक्ष्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, यासाठी पर्यटकांनी सुरक्षित अंतर राखावे, मोठ्या आवाजाचा वापर टाळावा आणि परिसरात स्वच्छता राखावी, असे आवाहन वन्यजीव अभ्यासकांनी केले आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.फ्लेमिंगोची वैशिष्ट्येशरीराचा रंग फिकट ते गडद गुलाबीलांब मान आणि लांब पायचोच वाकडी, पाण्यातील अन्न गाळून खाण्यास उपयुक्तशेवाळ, छोटे कीटक, कोळंबी आणि जलचर हे मुख्य आहारहजारोंच्या थव्याने राहणे आणि उडणे.विशेष माहितीफ्लेमिंगो पक्ष्यांचा गुलाबी रंग त्यांच्या आहारामुळे तयार होतो.हे पक्षी स्थलांतर करणारे आहेत. हंगामानुसार वेगवेगळ्या ठिकाणी दिसतात.भारतामध्ये गुजरात (कच्छ), मुंबईच्या खाड्या आणि महाराष्ट्रातील काही जलक्षेत्रांमध्ये रहिवास..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.