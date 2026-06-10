सातारा

Koyna Reservoir: निसर्गाची अद्भुत किमया! गुलाबी पंखांचे पाहुणे कोयनात; मुनावळे परिसरात फ्लेमिंगोंचा मुक्काम, पर्यटकांसाठी नवीन पर्वणी..

Munawale flamingo flock attracts bird watchers: कोयना जलाशयात प्रथमच फ्लेमिंगोंचा थवा; गुलाबी पाहुण्यांमुळे पक्षीप्रेमी, पर्यटकांमध्ये उत्साह, जैवविविधतेला नवे अधिष्ठान
Rare Pink Visitors Spotted at Koyna Backwaters, Boosting Eco-Tourism

Rare Pink Visitors Spotted at Koyna Backwaters, Boosting Eco-Tourism

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कास : स्थलांतरित पक्ष्यांमध्ये विशेष आकर्षण असलेले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे फ्लेमिंगो पक्षी (रोहित पक्षी) कोयना जलाशयातील मुनावळे परिसरात प्रथमच दाखल झाले आहेत. त्यांच्या आगमनामुळे पक्षीप्रेमी व निसर्गप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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