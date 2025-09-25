Navratri Festival 2025: 'भुईंजला ‘रजतलक्ष्मी’ दर्शनासाठी गर्दी'; नवरात्रोत्सवानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम

भुईंज : येथील प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी देवीच्या रजतलक्ष्मी मूर्तीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसरात महालक्ष्मी देवी देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यावर्षी श्री महालक्ष्मी देवी देवस्थानच्या नवरात्रोत्सवात नऊ दिवस धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती देवस्थानच्या वतीने देण्यात आली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.महालक्ष्मी देवी मंदिरात घटस्थापना करून नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली. घटस्थापनेच्या दुसऱ्या दिवशी रजतलक्ष्मी मूर्तीची मिरवणूक काढण्यात आली होती. त्यावेळी देवीचे दर्शन घेण्यासाठी भक्तांची गर्दी पाहायला मिळाली. सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास नवी पेठ स्टॅण्ड परिसरातून रजतलक्ष्मी मूर्तीची वाजतगाजत वाद्यांच्या गजरात, फटाक्यांच्या आतषबाजीत मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी रस्त्याच्या दुतर्फा सुवासिनींनी देवीला ओवाळण्यासाठी व दर्शनासाठी गर्दी केली होती.. नतमस्तक होत मिरवणुकीत देवीचे दर्शन घेतले जात होते. मिरवणूक मंदिरात आल्यानंतर देवीची आरती झाली. श्री महालक्ष्मी देवीच्या नवरात्रोत्सवानिमित्त मंदिर व परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त भुईंज पोलिस ठाण्याच्या वतीने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रमेश गर्जे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठेवण्यात आला आहे. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.मंदिर परिसरात सीसीटीव्हीद्वारे करडी नजर ठेवण्यात आली आहे, तसेच मंदिराच्या आतमध्ये, बाहेर आकर्षक विद्युत रोषणाई देवस्थानच्या वतीने करण्यात आली आहे. देवस्थानच्या वतीने मंदिर व परिसराचा मोठा विकास करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.