Navratri Festival 2025: 'भुईंजला ‘रजतलक्ष्मी’ दर्शनासाठी गर्दी'; नवरात्रोत्सवानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम

Navratri Festivities in Bhuinj: महालक्ष्मी देवी मंदिरात घटस्थापना करून नवरात्रोत्‍सवाला सुरुवात झाली. घटस्थापनेच्या दुसऱ्या दिवशी रजतलक्ष्मी मूर्तीची मिरवणूक काढण्यात आली होती. त्यावेळी देवीचे दर्शन घेण्यासाठी भक्तांची गर्दी पाहायला मिळाली.
भुईंज : येथील प्रसिद्ध श्री महालक्ष्मी देवीच्या रजतलक्ष्मी मूर्तीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसरात महालक्ष्मी देवी देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने नवरात्रोत्‍सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यावर्षी श्री महालक्ष्मी देवी देवस्थानच्या नवरात्रोत्‍सवात नऊ दिवस धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती देवस्थानच्या वतीने देण्यात आली.

