सातारा

Satara-Lonand Highway:सातारा-लोणंद महामार्गाचे काम निकृष्ट; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप, अंबवडे संमत वाघोलीत रास्ता रोको!

NCP protest against substandard Satara Lonand highway work: सातारा-लोणंद महामार्गाच्या कामात हलगर्जीपणा; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा रास्ता रोको
Highway Work Row in Satara: Rasta Roko Agitation Intensifies

Highway Work Row in Satara: Rasta Roko Agitation Intensifies

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाठार स्टेशन : सातारा- लोणंद राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सध्या गतीने, तसेच घाईगडबडीने सुरू आहे. त्यामुळे हे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असून, कामात सुधारणा न झाल्यास झालेले काम उखडून टाकू, असा इशारा आज अंबवडे संमत वाघोली येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Satara
NCP
district
Protest
Asian highway

Related Stories

No stories found.