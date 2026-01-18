सातारा

Satara News: साताऱ्यात दोन्ही राष्ट्रवादीचे ‘मुलाखत सत्र’; शरद पवारांकडून १३१, तर अजित पवारांकडून २७० जणांच्या मुलाखती!

Satara NCP faction-wise candidate interviews: साताऱ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुलाखतींचा दुसरा दिवस; शरद पवार व अजित पवारांच्या गटांमध्ये स्पर्धा
Satara Witnesses Dual NCP Power Show with Massive Interview Drive

Satara Witnesses Dual NCP Power Show with Massive Interview Drive

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वतंत्र मुलाखतींचा आजचा दुसरा दिवस होता, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वतंत्र मुलाखतींचा आजचा दुसरा दिवस होता, तर भारतीय जनता पक्षातर्फे कोरेगाव, महाबळेश्वर, खंडाळा, वाई, फलटण, माण, खटाव या सात तालुक्यांतील गट, गणांसाठी २०८ इच्छुकांच्या मुलाखती झाल्या.

Loading content, please wait...
Satara
Sharad Pawar
Ajit Pawar
NCP
political
district
Maharashtra Politics
Exclusive interview

Related Stories

No stories found.