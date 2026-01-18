Satara News: साताऱ्यात दोन्ही राष्ट्रवादीचे ‘मुलाखत सत्र’; शरद पवारांकडून १३१, तर अजित पवारांकडून २७० जणांच्या मुलाखती!

सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वतंत्र मुलाखतींचा आजचा दुसरा दिवस होता, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वतंत्र मुलाखतींचा आजचा दुसरा दिवस होता, तर भारतीय जनता पक्षातर्फे कोरेगाव, महाबळेश्वर, खंडाळा, वाई, फलटण, माण, खटाव या सात तालुक्यांतील गट, गणांसाठी २०८ इच्छुकांच्या मुलाखती झाल्या. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.रविवार सातारा, जावळी, पाटण, कऱ्हाड तालुक्यांतील मुलाखती होणार आहेत. त्यासाठी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले हे उपस्थित राहणार आहेत. आजच्या दुसऱ्या दिवशी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून १३१ जणांच्या, तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून २७० जणांच्या मुलाखती आज पूर्ण झाल्या. ज्यांची नावे अंतिम होतील त्यांना मंगळवार किंवा बुधवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सूचना केली जाणार असल्याचे पक्षाच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले आहे. .आज कऱ्हाड, माण, पाटण, खंडाळा व महाबळेश्वर तालुक्यांतील इच्छुकांच्या मुलाखती झाल्या. एकूण २७० जणांनी ६५ गट, १३० गणांसाठी मुलाखती दिल्या आहेत. दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून मुलाखत घेण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, दीपक पवार, नरेश देसाई, समिंद्रा जाधव, गोरखनाथ नलवडे, शफीक शेख यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. .माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...६५ गट व १३० गणांसाठी १३१ जणांनी मुलाखती दिल्या. येत्या दोन दिवसांत जागा वाटप आणि उमेदवारीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. तालुकानिहाय उमेदवारी अर्ज भरण्याबाबत निर्णय होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.