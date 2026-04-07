Satara Politics: ऋतुजा शिंदे यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक; वाईत प्रतिमेचे दहन, जोडे मारो आंदोलन; जिल्हा परिषद सदस्यत्वाच्या राजीनाम्याची मागणी!

वाई शहर: जिल्हा परिषदेच्या सभापती निवडीप्रसंगी राष्ट्रवादी सदस्या ऋतुजा शिंदे यांनी बंडखोरी केली. त्यांनी भाजपला पाठिंबा देत महिला व बालकल्याण समितीचे सभापती पद मिळवले. या विरोधात बावधन गटातील राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत शिंदेंच्या घरावर आज मोर्चा काढला...बावधन गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी येथील गणपती घाटावरून किसन वीर चौक, विष्णू मंदिरमार्गे शिंदे यांच्या घरावर मोर्चा काढला. त्यानंतर किसन वीर चौकात त्यांच्या प्रतिमेचे दहन व जोडे मारो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी 'राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, ऋतुजा शिंदे राजीनामा द्या' अशा निषेधाच्या घोषणा दिल्या..या वेळी प्रदेश चिटणीस प्रतापराव पवार, तालुकाध्यक्ष प्रमोद शिंदे, बाजार समिती सभापती मोहन जाधव, पंचायत समितीच्या उपसभापती वर्षा जगताप, दिलीप पिसाळ, प्रा. डॉ. नितीन कदम, जिल्हा परिषद सदस्य वृषाली चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य राणी पवार, प्रा. रूपाली कदम, अरुणा पवार, निशा डाळवाले, लक्ष्मी कळंबे, अर्चना पवार यांच्यासह बावधन गट व शेंदूरजणे गणातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..प्रतापराव पवार म्हणाले, ''ज्यांच्या जिवावर निवडून आले, त्या मकरंद पाटील यांच्याशी आजही हे पतिपत्नी धादांत खोटे बोलत आहेत, ऋतुजा शिंदे यांनी राजीनामाच द्यावा.'' तालुकाध्यक्ष प्रमोद शिंदे म्हणाले, ''जिल्ह्याच्या राजकारणाला वेगळे वळण देण्याची सुरुवात ऋतुजा शिंदे यांनी केली आहे.'' मोहन जाधव म्हणाले, ''काँग्रेस, शिवसेना अशा कुठल्याच पक्षात निष्ठेने न राहिलेल्या विराज शिंदे यांनी मतदानाची शाई वाळण्यापूर्वी दल बदलूपणा करून विश्वासार्हता गमावली आहे. .'' दिलीप पिसाळ म्हणाले, ''सक्षम उमेदवार असतानाही आम्ही ऋतुजा शिंदे यांना ओळखण्यात, उमेदवारी देण्यात चूक केली. अनेक मंत्र्यांची सुपारी घेतलेला विराज शिंदे यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीतही काही मिळविण्याचा या संधीसाधूने प्रयत्न केला, त्यामुळे जिल्हा परिषदेची सत्ता विकास शिंदे व बापू शिंदेंमुळे नव्हे, तर विराज शिंदेमुळे मिळू शकली नाही. त्यांच्या तोंडाला काळे फासा.'' दरम्यान, शिंदे यांच्या घराच्या परिसरात पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे, पोलिस निरीक्षक जितेंद्र शहाणे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल गवळी, दिलीप पवार, उपनिरीक्षक सुधीर वाळुंज, अमित सुर्वे यांच्यासह मोठा फौजफाटा ठेवण्यात आला होता..शिंदेंचे भाजपकडून समर्थनराष्ट्रवादीने निषेधार्थ मोर्चा काढला असताना भाजपने शिंदे यांच्या समर्थनार्थ पदाधिकाऱ्यांनी गर्दी केली होती. यावेळी जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण सभापती ऋषिकेश धायगुडे, भाजप तालुकाध्यक्ष दीपक ननावरे, पंचायत समिती सदस्य डॉ. सुरभी भोसले, सचिन भोसले, नगराध्यक्ष अनिल सावंत, नगरसेवक, नगरसेविका व कार्यकर्ते उपस्थित होते..विराजला घरातून हकलले ः रतन शिंदेऋतुजा शिंदे यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचा मोर्चा येत असताना त्यांचे वडील रतनसिंह शिंदे, दीर गजेंद्र शिंदे यांनी मोर्चाला सामोरे गेले. त्यावेळी रतनसिंह म्हणाले, ''विराज व त्याच्या पत्नीला घरातून हाकलून दिले आहे. माझा त्यांचा काही संबंध नाही. त्यावेळी परिसरात तणाव निर्माण झाल्याने पोलिसांनी मध्यस्थी केली.'' .