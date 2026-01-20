बावधन : माजी मंत्री (कै.) मदनराव पिसाळ यांच्या कुटुंबातील जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती शशिकांत पिसाळ, माजी अध्यक्षा अरुणादेवी पिसाळ, विजयसिंह पिसाळ, दीप्ती पिसाळ, बाळासाहेब पिसाळ यांच्यासह वाई तालुक्यातील शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी काल ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत बावधनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात भाजपात प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासाठी हा धक्का मानला जात आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...यावेळी माजी आमदार मदन भोसले, वाईचे नगराध्यक्ष अनिल सावंत, माजी जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम, जिल्हा समन्वयक सुनील काटकर, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष चिन्मय कुलकर्णी, सचिन भोसले, दीपक ननावरे, डी. एम. बावळेकर, रोहिदास पिसाळ, काशिनाथ शेलार, प्रसाद सुर्वे, दिलीप बाबर आदी मान्यवर उपस्थित होते..पिसाळ परिवाराशी पक्ष आणि राजकारणाच्या पलीकडे अनेक वर्षांचे ऋणानुबंध असून, भाजपाच्या विकासाभिमुख राजकारणावर विश्वास ठेवून त्यांनी हा निर्णय घेतला. पिसाळ परिवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे भाजपात मनापासून स्वागत करण्यात आले. पक्षात त्यांचा सन्मान राखला जाईल आणि भाजप कायम त्यांच्या पाठीशी उभी राहील, असा विश्वास मंत्री गोरे यांनी व्यक्त केला..अरुणादेवी पिसाळ म्हणाल्या, ‘‘कार्यकर्त्यांच्या इच्छेमुळे भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे इथून पुढे जनतेला केंद्रबिंदू म्हणून काम करणार आहे.’ यावेळी माजी आमदार मदन भोसले, विजयसिंह पिसाळ, अंकिता कदम यांनी देखील मनोगत व्यक्त केले..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.\rयावेळी प्रसाद सुर्वे, प्रदीप जायगुडे, बापूसाहेब शिंदे, एस. वाय. पवार, सुभाष सोनकर, बावधनच्या सरपंच वंदना कांबळे, चंद्रकांत मांढरे, विकास यादव, विशाल राजापुरे, बाळासाहेब कदम, प्रशांत कदम, विकास भोसले, अशोक पिसाळ, सुभाष घाडगे, माजी सरपंच दीपक पिसाळ यांच्यासह वाई व महाबळेश्वर तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. सुनील कदम यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर तसेच बावधन परिसरातील नागरिकांनी भाजप पक्षात प्रवेश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.