Satara politics: राष्‍ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला धक्‍का; बावधनच्या पिसाळ कुटुंबीयांचा भाजपमध्ये प्रवेश, मदन भोसले गटाची वाढली ताकद!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बावधन : माजी मंत्री (कै.) मदनराव पिसाळ यांच्या कुटुंबातील जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती शशिकांत पिसाळ, माजी अध्यक्षा अरुणादेवी पिसाळ, विजयसिंह पिसाळ, दीप्ती पिसाळ, बाळासाहेब पिसाळ यांच्यासह वाई तालुक्यातील शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी काल ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत बावधनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात भाजपात प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासाठी हा धक्का मानला जात आहे.

