Karad News : पुरात अडकलेल्या माकडांसाठी एनडीआरफ टीम ठऱली देवदुत

कऱ्हाड - मुसळधार पावसाने सातारा जिल्ह्यासह पाटण तालुक्याला झोडपुन काढले आहे. मुसळधार पाऊस आणि कोयना धरणातुन सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे पाटण तालुक्यातील संगमनगर परिसरात जलमय झाला आहे. त्या परिसरातील कोयना नदीचे पाणी पात्राबाहेर येवुन नागरी वस्तीकडे सरकले आहे..अशातच पुराच्या पाण्याने वेढलेल्या झाडांवर सहा माकडे आणि त्यांची पिल्ले आडकल्याचे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी कऱ्हाडचे प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्याशी संपर्क साधुन एनआरएफची टीम माकडांना बाहेर काढण्यासाठी पाठवण्याचे आवाहन केले.त्यानुसार प्रांताधिकारी म्हेत्रे यांनी तात्काळ संबंधित पथक संगमनगरला पाठवली. त्या पथकाने मोठ्या शर्तीचे प्रयत्न करुन माकडांना त्यांच्या पिल्लांसह पुराच्या पाण्यातुन बाहेर काढुन त्यांची सुटका केली. एनडीआरएफच्या जवानांच्या या धाडसी कामगिरीचे मोठे कौतुक होत आहे..कोयना धरण परिसरात मुसळधार पाऊस बरसत आहे. त्यामुळे कोयना नदीच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर कोयना धरणातुनही मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे पाटण तालुक्यातील संगमनगर परिसरात पाणी-पाणी झाले आहे. त्यामुळे त्या परिसराला पुराचा वेढा पडला आहे.त्या परिसरातील दोन झाडांवर सहा माकडे आणि त्यांची पिल्ले आडकली होती. त्याची माहिती वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यांनी त्या माकडांच्या सुटकेसाठी कऱ्हाडला मुक्कामी असलेली एनडीआरएफचे पथक मिळावे यासाठी कऱ्हाडचे प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्याशी संपर्क साधला..प्रांताधिकारी यांनी त्याची माहिती मिळाल्यावर टीम कमांडर सुजीतकुमार पासवान यांनी संगमनगरला जाण्यासाठी सुचीत केले. त्यानुसार कमांडकर पासवान, सहाय्यक उपनिरीक्षक भरत पाटील हे आपल्या पथकासह संगमनगरला रवाना झाले. त्यांनी तेथे जावुन पाहिल्यावर माकडे आडकलेली दिसली. त्यांनी तात्काळ संबंधित माकडांना वाचवण्यासाठी रबरी बोटीच्या सहाय्याने प्रयत्न सुरु केले..सहाय्यक उपनिरीक्षक भरत पाटील, हवालदार दिलीप कोळी, अंकुश घुले, सदाशिव जयभाय, लहु नरसाळे, याकुब शेख, विजय पवार, प्रशांत वाघ, दत्तात्रय मगर, राहुल आवटे, चंद्रकांत पाटील, कैलास गुंजाळ, विलास काटकर, जयदेव राव, मयुर नरवडे, सोमनाथ आमले, चरणदास मांडवे यांच्यासह अन्य जवानांनी शर्तीचे प्रयत्न करुन संबंधित माकडे आणि त्यांच्या पिल्लांनी वाचवले. त्यांच्या या कामगिरीचे मोठे कौतुक होत आहे..