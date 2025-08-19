सातारा

Karad News : पुरात अडकलेल्या माकडांसाठी एनडीआरफ टीम ठऱली देवदुत

माकडांसाठी सातारा जिल्ह्यातील संगमनगर परिसरात एनडीआरफ जवानांनी प्रयत्नांची शर्थ कशी केली वाचा...
NDRF Team Turns Saviors for Monkeys
हेमंत पवार
Updated on

कऱ्हाड - मुसळधार पावसाने सातारा जिल्ह्यासह पाटण तालुक्याला झोडपुन काढले आहे. मुसळधार पाऊस आणि कोयना धरणातुन सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे पाटण तालुक्यातील संगमनगर परिसरात जलमय झाला आहे. त्या परिसरातील कोयना नदीचे पाणी पात्राबाहेर येवुन नागरी वस्तीकडे सरकले आहे.

