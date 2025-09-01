सातारा

Laxman Hake: 'नीरा येथे लक्ष्‍मण हाकेंना धक्‍काबुक्‍की'; भ्‍याड हल्‍ल्‍याचा नोंदवला निषेध, 'कोणालाही विरोध नाही, फक्त आमचे आरक्षण टिकले पाहिजे'

Laxman Hake Manhandled in Neera: प्रा. हाके म्हणाले, ‘‘लोणंद व परिसरातील काही नियोजित कार्यक्रमासाठी मी पुणे येथून येत असताना नीरा येथे चहा पिण्यासाठी थांबलो होते. त्यावेळी दुचाकीवरून हातात भगवे झेंडे घेऊन आणि शिवाजी महाराजांच्या घोषणा देत आलेल्या १०-१५ जणांनी मला शिवीगाळ, दमदाटी करून धक्काबुक्कीही केली.
सकाळ वृत्तसेवा
लोणंद : नीरा (ता. पुरंदर, जि. पुणे) येथे दुचाकींवर भगवे झेंडे लावून, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्‍या जयघोषणा देत आलेल्‍या १० ते १५ जणांनी आपणास दमदाटी, शिवीगाळ आणि धक्‍काबुक्‍की केल्‍याचे ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्‍मण हाके यांनी आज लोणंद येथे ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

