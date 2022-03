पशुवैद्यकीय डॉक्टरचा हलगर्जीपणा; शेळीचा तडफडून मृत्यू, ग्रामस्थ संतप्त | Goat died because Negligence of veterinarian

By

अनेकदा बोलावूनसुद्धा पशुवैद्यकीय डॉक्टर न आल्याने शेळीचा तडफडून मृत्यू झाल्याची संतापजनक घटना साताऱ्यातील चिलेवाडी येथे घडली आहे. यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी पशुवैद्यकीय डॉक्टर आणि कंपाऊंडर यांच्या बदलीची मागणी केली आहे. चिलेवाडी (ता. कोरेगाव, जि. सातारा) गावचे रहिवासी लक्ष्मण विठ्ठल सापते हे अनेक वर्षांपासून शेळीपालनाचा व्यवसाय करतात. शुक्रवारी नेहमीप्रमाणे ते रानात शेळ्या चारण्यासाठी गेले असता दुपारी दोनच्या सुमारास एका शेळीची तब्बेत बिघडल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर ते तातडीने शेळ्या घेऊन घरी आले.

दुपारी तीनच्या आसपास गावातील कंपाऊंडर राजेंद्र वाघमारे यांच्याकडे जाऊन त्यांनी शेळीवर उपचार करण्यासाठी विनंती केली. मात्र दोन-तीन हेलपाटे मारून तसेच अनेकदा विनवण्या करूनही वाघमारे शेळीला बघायला आले नाहीत, तसेच त्यांनी औषधही सुचवले नाही, असे लक्ष्मण सापते यांनी सांगितले. (Negligence of the veterinarian; Goat suffers death in Chilewadi, villagers angry)

पशुवैद्य भंगारदिवे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते संध्याकाळी सात वाजता सापते यांच्या घरी पोहोचले. परंतु तोपर्यंत तीन-चार तरफडून शेळीचा मृत्यू झाला होता. यावेळी संतप्त झालेल्या सापते कुटूंबीयांनी तसेच ग्रामस्थांनी डॉक्टरांना धारेवर धरले. ग्रामस्थांनी यावेळी कोरेगाव पंचायत समितीच्या पशुधन विकास अधिकारी-अरुणा अभंग यांच्याशी संपर्क साधून तक्रार केली. डॉक्टर भंगारदिवे तसेच कंपाउंडर राजेंद्र वाघमारे यांच्याविरोधात ग्रामस्थांनी तक्रारींचा पाढाच वाचून दाखवला. हे दोघेही लोकांना योग्य सेवा देत नसल्याचंही ग्रामस्थांनी अभंग यांना सांगितले. डॉक्टरांनी गावात मोफत सेवा देणं गरजेचं असताना डॉक्टर बाहेर पैसे घेऊन उपचार करत असल्याची तक्रार गावकऱ्यांनी केली. तसेच संबंधित शेतकरी लक्ष्मण सापते यांना तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली.

याबाबत पंचायत समिती कोरेगावच्या पशुधन विकास अधिकारी-विस्तार, सौ. अरूणा अभंग यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितली की,"संबंधित शेळीचा विषबाधेमुळे मृत्यू झाला. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनुसार कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित डॉक्टर आणि कंपाउंडर यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित शेतकऱ्याला मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नही केले जातील."