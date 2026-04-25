Satara News : साताऱ्यात उमलली संसाराची नवी फुले! ‘आओ निकाह को आसान करे’चा नारा; मुस्लिम समाजाने जपले सामाजिक भान

सातारा - वाढती महागाई आणि लग्नसमारंभातील अवाढव्य खर्चामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडत असतानाच साताऱ्यात माणुसकीचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा एक नवा अध्याय लिहिला गेला. तब्बल दहा वर्षांच्या कालावधीनंतर मुस्लिम समाजासाठी सातारा शहर मुस्लिम समाजाने पुढाकर घेत 'इज्तेमाई शादियाँ' अर्थात सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन केले होते..'आओ निकाह को आसान करे' हा उदात्त संदेश देत झालेल्या या सोहळ्यात तीन जोडपी विवाहबंधनात अडकली. विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी या उपक्रमाचे कौतुक करताना ''हा सोहळा सामाजिक एकोप्याचे उत्तम उदाहरण'' असल्याचे नमूद केले..शेंद्रे (ता. सातारा) येथील अजिंक्यतारा सभागृहात हा सोहळा झाला. फुलांनी सजवलेला मंडप, मंगलमयी वातावरण आणि नातलगांच्या उपस्थितीत हा लग्नसोहळा झाला. विशेष म्हणजे, केवळ लग्न लावून न थांबता आयोजकांनी सामाजिक भान जपून प्रत्येक नवविवाहित जोडप्याला आपला नवीन संसार थाटण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व वस्तू भेट स्वरूपात दिल्या..या सोहळ्यास राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थिती राहून नवदांपत्यांना आशीर्वाद दिले. यामध्ये नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, माजी नगराध्यक्ष नाशिर शेख, नगरसेवक फिरोज पठाण, माजी नगरसेवक शकील बागवान आदींची उपस्थिती होती. हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी हाजी मोहसीन बागवान, अबूशेठ बागवान, सादिक बेपारी, अमजद शेख, समीर शेख, शादाब बागवान, आमीर मुजावर आणि फैयाज सुतार यांनी परिश्रम घेतले..बडेजावाला फाटा, साधेपणाला महत्त्वआजच्या काळात लग्न म्हणजे प्रतिष्ठेचे प्रदर्शन आणि कर्जाचा डोंगर असे समीकरण झाले आहे. हीच अडचण ओळखून अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी समाज बांधवांनी पुढाकार घेतला. हा उपक्रम केवळ गरजूंसाठी नसून समाजातील प्रत्येक स्तरात साधेपणाचा संदेश पोहोचवण्यासाठी असून, असे सोहळे प्रतिवर्षी राबवण्याचा संकल्प केल्याची माहिती सातारा शहर मुस्लिम समाजाच्या वतीने देण्यात आली.