सातारा

Marathi Sahitya Sammelan: अंधांसाठी प्रथमच ब्रेल लिपीतून ‘साहित्य’; नवे दालन खुले, आत्‍मविश्‍‍वास अन्‌ सर्जनशीलतेला मिळणार नवी दिशा!

Empowering Blind Readers through Braille Books: साहित्य संमेलनात ब्रेल लिपीतून पुस्तकांचे प्रकाशन; अंध विद्यार्थ्यांसाठी वाचनाचे नवे दालन
Inclusive Literature Initiative Opens New Doors for the Blind

Inclusive Literature Initiative Opens New Doors for the Blind

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-प्रशांत घाडगे

छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : वाचनाची आवड असूनही प्रत्यक्ष पुस्तक वाचनातील अडथळ्यांमुळे आतापर्यंत अंध विद्यार्थ्यांना साहित्यविश्वापासून दूर राहावे लागत होते. मात्र, या अडचणींवर मात करत साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर प्रथमच ब्रेल लिपीतून पुस्तकांचे प्रकाशन झाल्याने अंध मुलांसाठी वाचनाचे नवे दालन खुले झाले आहे. अंध मुलांच्या वाचनातील अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल साहित्याबरोबर अंध व्यक्तींच्या आत्मविश्वासाला अन् सर्जनशीलतेला मिळालेली नवी दिशा ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Marathi Sahitya Sammelan
Braille Ballot
district
city
Empowerment
Literature

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com