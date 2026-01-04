-प्रशांत घाडगे छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : वाचनाची आवड असूनही प्रत्यक्ष पुस्तक वाचनातील अडथळ्यांमुळे आतापर्यंत अंध विद्यार्थ्यांना साहित्यविश्वापासून दूर राहावे लागत होते. मात्र, या अडचणींवर मात करत साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर प्रथमच ब्रेल लिपीतून पुस्तकांचे प्रकाशन झाल्याने अंध मुलांसाठी वाचनाचे नवे दालन खुले झाले आहे. अंध मुलांच्या वाचनातील अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल साहित्याबरोबर अंध व्यक्तींच्या आत्मविश्वासाला अन् सर्जनशीलतेला मिळालेली नवी दिशा ठरणार आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .साहित्य संमेलनात चपराक प्रकाशनाने ब्रेल लिपीतून पाच पुस्तकांचे प्रकाशन केले आहे. या पुस्तकांमध्ये भयकथा, रॅगिंगवर आधारित सामाजिक आशयाचे पुस्तक, शैक्षणिक विषयांवरील लेखन तसेच विनोदी पुस्तके अशा वैविध्यपूर्ण साहित्य प्रकारांचा समावेश आहे. अंध मुलांना केवळ अभ्यासापुरते मर्यादित न ठेवता कथा-कादंबरी, सामाजिक प्रश्न आणि मनोरंजनात्मक साहित्याचा अनुभव मिळणार आहे. ही सर्व पुस्तके पूर्णपणे ब्रेल लिपीत प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. .या ब्रेल पुस्तकांना वाचकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, अंध शाळा, वसतिगृहे आणि पालकांकडून मागणी वाढत असल्याचेही प्रकाशकांनी सांगितले. यामुळे अंध विद्यार्थ्यांना केवळ वाचक म्हणूनच नव्हे, तर भविष्यात लेखक, कथाकार आणि विचारवंत म्हणून घडण्याची संधी मिळणार आहे. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर झालेल्या या उपक्रमामुळे साहित्य सर्वांसाठी आहे, ही भूमिका अधोरेखित झाली आहे..मुख्य प्रवाहातील साहित्य अंध वाचकांपर्यंत पोहोचविण्याची सुरुवात झाल्याने साहित्यविश्व अधिक समावेशक होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे. अंध मुलांसाठी हे ब्रेल पुस्तकांचे प्रकाशन म्हणजे साहित्य क्षेत्रातील मैलाचा दगड ठरणार आहे..अंध मुलांमध्ये वाचनाची प्रचंड आवड आहे. मात्र, त्यांच्यासाठी पुरेसे साहित्य उपलब्ध नाही. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी आम्ही ब्रेल लिपीतून पुस्तके प्रकाशित केली. अंध मुलांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात, त्यांना साहित्याची गोडी लागावी आणि साहित्य क्षेत्रात त्यांना स्वतंत्र व्यासपीठ मिळावे, हाच आमचा उद्देश आहे.- घनश्याम पाटील (चपराक प्रकाशन).Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.अशी वाचता येतात पुस्तकेब्रेल लिपीतील या पुस्तकांवर उंचावलेल्या ‘डॉट-डॉट’ स्वरूपातील छपाई करण्यात आली आहे. स्पर्शाच्या आधारे ही पुस्तके वाचता येतात. हीच छपाई पद्धत ब्रेल लिपी म्हणून ओळखली जाते. विशेष म्हणजे, ही पुस्तके दर्जेदार कागदावर, टिकाऊ स्वरूपात तयार करण्यात येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.