सातारा

ZP School : शैक्षणिक बदलाची नवी पहाट; सेमी इंग्रजीमुळे झेडपी शाळांना नवसंजीवनी

शैक्षणिक गुणवत्ता, इंग्रजीचा अभाव, भौतिक सुविधा नसल्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांचा पट घसरत आहे.
zp school

zp school

sakal

हेमंत पवार
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कऱ्हाड - शैक्षणिक गुणवत्ता, इंग्रजीचा अभाव, भौतिक सुविधा नसल्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांचा पट घसरत आहे. त्यावर पर्याय म्हणून झेडपीच्या शाळांतही इंग्रजीचे शिक्षण मिळून घटती पटसंख्या रोखण्यासाठी पंचायत समितीकडून तालुक्यातील २०० शाळांत सेमी इंग्रजीचे शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. खासगी शाळांच्या तुलनेत झेडपीच्या शाळा टिकाव्यात, यासाठी पंचायत समितीने टाकलले हे पाऊल अन्य तालुक्यांसाठी दिशादर्शकच ठरले आहे.

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