Digital Crop Survey: ई-पीकच्या सर्व नोंदींची होणार पडताळणी; पारदर्शकतेसाठी नवी नियमावली; चुका टाळण्यासाठी प्रशासनाचे पाऊल, असे आहेत नवीन बदल..

-हेमंत पवारकऱ्हाड : पीक पाहणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने पाऊल उचलले आहे. नोंदीतून येणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी आणि त्यातील चुका पुन्हा होऊ नये, यासाठी आता ई पीक पाहणीअंतर्गत करण्यात आलेल्या नोंदीची पडताळणी करण्यात येणार आहे. सर्व नोंदीची पडताळणी झाल्यावरच पुढील कार्यवाही होणार आहे. त्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली असून, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रकल्पांतर्गत आता पीक नोंदणी तपासली जाणार आहे. .या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पीक पाहणी प्रक्रियेत शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठांमधून विद्यार्थ्यांना ई-पीक पाहणीबाबत तांत्रिक माहिती दिली जाणार आहे. त्याद्वारे ते आपल्या पालकांना अचूक नोंदणीसाठी मदत करू शकतील. महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि एनआयसी यांच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. मोबाईल ॲपद्वारे केलेल्या नोंदींमध्ये काही त्रुटी किंवा अपूर्ण माहिती आढळल्यास, ती त्वरित दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावरून सूचना दिल्या जाणार आहेत..दोन आठवड्यांला होणार आढावाई-पीक पाहणीच्या कामाचा आता दर दोन आठवड्यांनी आढावा घेतला जाणार आहे. खरीप-रब्बी हंगाम सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाकडून त्याची कार्यवाही हाती घेण्यात येणार आहे. आढाव्यावेळी ज्यांचे काम कमी असेल त्यांच्या ठिकाणी विशेष मोहीम राबवून ते काम पूर्ण करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठीची कार्यवाही खरीप हंगामापासून सुरू करण्यात येत आहे..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .असे आहेत नवीन बदलप्रत्येक गावासाठी स्वतंत्रपीक पाहणी सहायकसहायकांच्या नोंदींची ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांकडून तपासणीशाळा, कॉलेज, कृषी विद्यापीठांतून ई-पीकची माहिती मिळणारया प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांनाहीसहभागी करून घेतले जाणारचुका दुरुस्तीसाठी जिल्हा वतालुका स्तरावरून मार्गदर्शनसर्व नोंदीची १०० टक्के तपासणीकेली जाणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.