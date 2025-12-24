Satara News: पुण्यात खासदार उदयनराजेंची २८ नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी घेतली भेट; साताऱ्यातील विकासाबाबत नेमक्या काय सूचना केल्या?

सातारा: पालिका निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होत असताना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज नवनिर्वाचित नगरसेवकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नगरसेवकांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित न राहता मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कामाला लागा, अशा सूचना केल्या..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.साताऱ्यातील भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या २२, पाच अपक्ष आणि एका शिवसेनेच्या अशा एकूण २८ नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी आज पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील निवासस्थानी उदयनराजेंची भेट घेतली. यावेळी दमयंतीराजे भोसले या देखील उपस्थित होत्या. नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा उदयनराजे आणि दमयंतीराजे यांनी सत्कार केला.ले..भाजपच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या उदयनराजे समर्थक ॲड. डी. जी. बनकर, मनोज शेंडे, निशांत पाटील, भारती शिंदे, अपर्णा बाचल, अश्विनी फरांदे, आशा पंडित, सिद्धी पवार, शारदा वाघमोडे, मुक्ता लेवे, सुजाता राजेमहाडिक, सुधाकर यादव, अशोक शेडगे यांच्यासह विनोद ऊर्फ काका मोरे, सावित्री बडेकर, प्रशांत आहेरराव, मयूर कांबळे, जयश्री जाधव या अपक्षांनी व शिवसेनेच्या संकेत साठे यांनी उदयनराजेंची भेट घेत त्यांना पाठिंबा दिला..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत... दरम्यान, उदयनराजे, दमयंतीराजे यांनी नवनिर्वाचित नगरसेवकांशी वैयक्तिक चर्चा करत निवडणुकीवेळी आलेल्या अडचणींची माहिती घेतली. यानंतर उदयनराजे यांनी साताऱ्याच्या विकासासाठी सक्रिय होत मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. यावेळी त्यांनी अपक्ष निवडून आलेल्या विनोद ऊर्फ काका मोरे यांचे विशेष कौतुक केल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.