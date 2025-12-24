सातारा

Satara News: पुण्यात खासदार उदयनराजेंची २८ नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी घेतली भेट; साताऱ्यातील विकासाबाबत नेमक्या काय सूचना केल्या?

Satara civic Development future Plan: उदयनराजेंच्या सूचनांमुळे साताऱ्यातील विकासाला गती मिळणार?
Focus on Infrastructure and Governance as Corporators Meet Udayanraje

Focus on Infrastructure and Governance as Corporators Meet Udayanraje

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: पालिका निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होत असताना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज नवनिर्वाचित नगरसेवकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नगरसेवकांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित न राहता मतदारांच्‍या अपेक्षा पूर्ण करण्‍यासाठी त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कामाला लागा, अशा सूचना केल्या.

