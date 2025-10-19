सातारा

MP Nitin Patil: जिल्हा बँकेतर्फे सौर यंत्रासाठी कर्ज योजना: खासदार नितीन पाटील; केंद्र, राज्य सरकारद्वारे व्याज परतावा, अनुदान मिळणार

Solar Power Push : बँकेने संचालक मंडळाच्या संकल्पनेतून लहान व्यावसायिकांना अमृत आधार कर्ज योजना कार्यान्वित केली असून, या योजनेसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अनुदान प्राप्‍त होत असल्‍याने सर्वसामान्य नवीन लघुउद्योजकांचे आर्थिक पतमान उंचविले आहे.
सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने दिवाळीच्या निमित्ताने नवीन दुचाकी, चार चाकी व व्यावसायिक जेसीबी, पोकलेन वाहन खरेदीच्या वेगवेगळ्या कर्ज योजना, तसेच केंद्र शासनाकडून घरगुती विजेसाठी पंतप्रधान सूर्यघर मुक्त बिजली योजना सुरू केली आहे. यामध्ये सौर ऊर्जा यंत्रासाठी ३० ते ७८ हजार रुपये इतके अनुदान उपलब्ध होणार आहे. अशी सौर संयंत्र बसविण्यास जिल्हा बँकेकडून कर्ज पुरवठा केला जात आहे.

