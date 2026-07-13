सातारा

Karad Palika: आश्वासन हवेतच! कऱ्हाड पालिकेत एप्रिलनंतर एकही सर्वसाधारण सभा नाही; विकासकामे व निर्णयप्रक्रिया रखडली

Maharashtra municipal administration latest Karad news: एप्रिलनंतर पाच महिने सर्वसाधारण सभा ठप्प; विकासकामे, प्रशासकीय निर्णय आणि नागरिकांचे प्रस्ताव रखडल्याने लोकप्रतिनिधींच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह
Karad Civic Administration Under Scrutiny as Monthly General Meetings Remain Pending

Karad Civic Administration Under Scrutiny as Monthly General Meetings Remain Pending

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सकाळ डिजिटल टीम
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कऱ्हाड: पालिकेच्या कारभारात सर्वसाधारण मासिक सभा केवळ औपचारिकता नसून, धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ आहे. मात्र, एप्रिलनंतर तब्बल पाच महिने एकही मासिक सभा न झाल्याने शहरातील विकासकामे, प्रशासकीय निर्णय आणि नागरिकांशी संबंधित अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत. विशेष म्हणजे, सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला नियमित सभा घेऊ, अशी ग्वाही देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनाच त्यांच्या आश्वासनाचा सोयीस्कर विसर पडल्याचे वास्तव आहे.

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