Karad Palika: आश्वासन हवेतच! कऱ्हाड पालिकेत एप्रिलनंतर एकही सर्वसाधारण सभा नाही; विकासकामे व निर्णयप्रक्रिया रखडली

कऱ्हाड: पालिकेच्या कारभारात सर्वसाधारण मासिक सभा केवळ औपचारिकता नसून, धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ आहे. मात्र, एप्रिलनंतर तब्बल पाच महिने एकही मासिक सभा न झाल्याने शहरातील विकासकामे, प्रशासकीय निर्णय आणि नागरिकांशी संबंधित अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत. विशेष म्हणजे, सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला नियमित सभा घेऊ, अशी ग्वाही देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनाच त्यांच्या आश्वासनाचा सोयीस्कर विसर पडल्याचे वास्तव आहे. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.पालिकेची एप्रिलमध्ये सर्वसाधारण सभा झाली. त्यात १६० हून अधिक विषय एकाच वेळी चर्चेसाठी ठेवले होते. विषयांचा ढिगारा असल्याने बैठक दिवसभर चालली. नवखे नगरसेवक तर सोडाच, अनुभवी आणि ज्येष्ठ सदस्यही प्रदीर्घ बैठकीमुळे वैतागले होते. त्यावेळी अनेकांनी विषयांचा एवढा बोजा एकाच बैठकीवर टाकण्यापेक्षा नियमित मासिक सभा घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. याच अनुभवातून धडा घेत सत्ताधारी गटाने प्रत्येक महिन्याला नियमित सभा घेण्याचे आश्वासन दिले. .त्यामुळे विषय प्रलंबित राहणार नाहीत, निर्णय प्रक्रियेला गती मिळेल आणि नगरसेवकांनाही प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा करता येईल, असा दावा केला होता. प्रत्यक्षात मात्र एप्रिलनंतर एकही मासिक सभा झालेली नाही. सभा न झाल्याने अनेक विषय प्रशासनाकडे प्रलंबित राहतात. त्याचा थेट परिणाम शहराच्या विकासावर आणि नागरिकांच्या कामांवर होत असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. भाजपनेही सर्वसाधारण सभा तातडीने बोलविण्याची मागणी केली आहे..लोकशाहीच्या व्यवस्थेत सर्वसाधारण सभा पालिकेचे हृदय आहे. तेथे निर्णय, चर्चा, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता आदीवर सभांमधून चर्चा होऊन निर्णय होतो. त्यामुळे चार महिन्यांचा खंड केवळ प्रशासकीय विलंब नसून लोकप्रतिनिधींच्या उत्तरदायित्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.- विजय वाटेगावकर, विरोधी पक्षनेते, कऱ्हाड पालिका.Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.सभेअभावी झालेला परिणामविकासकामांचे प्रस्ताव रखडण्याची शक्यताआर्थिक मंजुरींना विलंबनागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा लांबणीवरनगरसेवकांच्या प्रभागातील कामे प्रलंबितप्रशासनावर निर्णयांचा ताण वाढण्याची शक्यतापाच महिन्यांपासून प्रतीक्षाएप्रिलनंतर मासिक सभा नाही.दर महिन्याला सभेचे सत्ताधाऱ्यांचे आश्वासन हवेतचविरोधी भाजपची तातडीने सभा घेण्याची मागणी१०० पेक्षा जास्त विषयांच्या बोजा टाळण्यासाठी नियमित बैठकीची गरज पुन्हा अधोरेखितशहराच्या विकासासाठी निर्णय प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.