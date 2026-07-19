सातारा

Pandharpur Wari: ना MBA, ना तंत्रज्ञान... तरीही लाखोंच्या वारीचे अचूक व्यवस्थापन; दिंडी शिकवते टीमवर्कचा धडा

Teamwork lessons from Maharashtra Wari: वारकऱ्यांच्या ‘फिरत्या गावात’ तंत्रज्ञानाविना शिस्तबद्ध दैनंदिन नियोजन, वेळेचे काटेकोर पालन आणि परस्पर सहकार्यावर उभे राहिलेले लाखोंच्या वारीचे अद्वितीय व्यवस्थापन
How the Warkari Dindi Manages Thousands Without Modern Technology

How the Warkari Dindi Manages Thousands Without Modern Technology

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-स्वप्नील शिंदे

‎फलटण : वारकऱ्यांचा जनसागर पंढरीच्या दिशेने विठूनामाचा गजर करत चालला आहे; पण जवळून पाहिल्यानंतर, ऊन- वारा- पावसाची तमा न बाळगता चालणारे हे ‘फिरते गाव’ सामाजिक व्‍यवस्‍थापनाचे आदर्श अन्‌ जिवंत उदाहरण ठरते.

Loading content, please wait...
Satara
pandharpur
district
Ashadhi Wari