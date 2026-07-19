Pandharpur Wari: ना MBA, ना तंत्रज्ञान... तरीही लाखोंच्या वारीचे अचूक व्यवस्थापन; दिंडी शिकवते टीमवर्कचा धडा

-स्वप्नील शिंदेफलटण : वारकऱ्यांचा जनसागर पंढरीच्या दिशेने विठूनामाचा गजर करत चालला आहे; पण जवळून पाहिल्यानंतर, ऊन- वारा- पावसाची तमा न बाळगता चालणारे हे ‘फिरते गाव’ सामाजिक व्यवस्थापनाचे आदर्श अन् जिवंत उदाहरण ठरते..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.एकमेका साहाय्य करू। अवघे धरूं सुपंथ॥विठ्ठल चरणी रंगू। नाम गाऊ अहोरात्र॥या जगद्गुरू तुकाराम महाराजांच्या अभंगाप्रमाणे व्यवस्थापनाची पदवी न घेता, केवळ पांडुरंगावर श्रद्धा, परस्पर सामंजस्य आणि वर्षानुवर्षांच्या परंपरेतून आलेल्या अनुभवावर हे व्यवस्थापन चालते. कोणतीही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रणाली नसताना, शेकडो लोकांची एक- एक दिंडी पहाटे तीन वाजल्यापासून रात्रीपर्यंत एका इंजिनासारखी धावते. पहाटे साडेतीन वाजता काकड आरतीच्या आवाजाने संपूर्ण छावणी जागी होते. ५ वाजेपर्यंत अंघोळ, प्रातर्विधी आटोपून वैयक्तिक गाठोडे (संसार) पुन्हा दिंडीच्या ट्रकमध्ये जमा केले जाते. मुख्य दिंडी निघण्यापूर्वीच तंबू पथकाचे काम सुरू होते. रात्रीच्या मुक्कामावरून हे पथक पहाटे तीन वाजताच पुढील प्रवासासाठी आणि दुपारच्या जेवणाच्या जागेचा शोध घेण्यासाठी निघते..विणेकरी, टाळकरी आणि पताकाधारी आपापल्या जागी तैनात होतात. रस्त्याने चालताना वेशीवर किंवा मधल्या टप्प्यात पाण्याचे टँकर उभे राहतात. दिंडीतील तरुण वारकरी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी दोरी धरून चालतात, जेणेकरून मुख्य रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा येणार नाही आणि दिंडी तुटणार नाही. याची ते काळजी ते घेत असतात, तर दिंडी प्रमुखांचे लक्ष वारकऱ्यांच्या उत्साहावर असते.दुपारी एक ते तीन या वेळेत मुख्य दिंडी दुपारी ज्या ठिकाणी विसाव्याला पोहोचते, तिथे आचारी पथकाने आधीच पोहोचून स्वयंपाकाची तयारी पूर्ण केलेली असते. लोक अवघ्या पाऊण तासात शिस्तीत पंक्तीत बसून जेवतात. जेवण बनवताना अन्न वाया जात नाही की साहित्याची कमतरता भासत नाही. कित्येक दशकांच्या अनुभवातून आलेले हे अचूक अंदाजपत्रक आहे..दुपारच्या विश्रांतीनंतर सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास तंबू ठोकणारे पथक मुक्कामाच्या ठिकाणी तात्पुरती छावणी उभी करते. दिंडी मुक्कामावर पोहोचताच हरिपाठ होतो. आचारी पथकाने तयार केलेले रात्रीचे जेवण घेऊन रात्री १० वाजेपर्यंत संपूर्ण दिंडी शांत होते..दिंडीत कोणीही मोठा नसतो आणि कोणीही नोकर नसतो. दिंडी प्रमुख केवळ मार्गदर्शक असतो, तर चोपदार हा शिस्तीचा कणा असतो. ‘सेवा’ हाच एकमेव हेतू असल्याने कोणतीही तक्रार न करता प्रत्येक जण आपली जबाबदारी १०० टक्के सांभाळतो.- हणमंतराव शिंदे- पाटील, दिंडी मालक, ज्योतिर्लिंग दिंडी क्रमांक ९८ कोपर्डे (ता. खंडाळा).Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.तत्पर सेवेचे जिवंत उदाहरणवाटेत एखाद्या वारकऱ्याला समस्या आली, एखादा वारकरी आजारी पडला किंवा ट्रक खराब झाला, तर दिंडी थांबत नाही. दिंडीतील वैद्यकीय पथक (प्रथमोपचार देणारे) आणि पर्यायी वाहनांची व्यवस्था तात्काळ कार्यान्वित होते. संकटसमयी धावून येणारी दिंडीची अंतर्गत यंत्रणा सक्रिय होत असते. तत्पर सेवेचे जिवंत उदाहरण म्हणजे दिंडीचे व्यवस्थापन असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.